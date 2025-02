Apple hat in den letzten Jahren nicht nur die technologische Welt geprägt, sondern auch klare Standards in Sachen Unternehmensethik gesetzt. Jetzt zeigt das Unternehmen erneut, dass es nicht vor politischem Druck einknickt. Während in den USA zahlreiche Unternehmen ihre DEI-Programme (Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion) zurückfahren oder gar streichen, hält Apple weiter daran fest.

Apple hält an DEI-Standards fest

In den vergangenen Wochen gab es in den USA deutliche Rückschläge für DEI-Programme. Einige große Unternehmen haben ihre Initiativen reduziert oder abgeschafft, um sich an neue politische Strömungen anzupassen. Doch Apple geht einen anderen Weg. So machte das Unternehmen im Rahmen einer Aktionärsversammlung deutlich, dass es an seinen DEI-Standards festhält und erhielt dafür Rückenwind von seinen Aktionären. Denn auch die Aktionäre des Apple-Konzerns haben sich für die Fortsetzung der Diversitätsrichtlinien ausgesprochen. Ein klares Signal, dass Apple seine Werte nicht einfach über Bord wirft.

Tim Cook und sein Team formulieren ihre Botschaft mit Bedacht. In einem offiziellen Statement hebt Apple hervor, dass ethisches Verhalten und eine offene Unternehmenskultur für den Erfolg genauso entscheidend sind wie die Entwicklung bahnbrechender Produkte.

Apple erklärt:

„Wir bei Apple sind davon überzeugt, dass unser Verhalten ebenso entscheidend für den Erfolg von Apple ist wie die Herstellung der besten Produkte der Welt. Wir sind bestrebt, unsere Geschäfte auf ethische und ehrliche Weise und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften zu führen, und unsere Richtlinien zum Geschäftsverhalten und zur Einhaltung von Vorschriften sind die Grundlage unserer Geschäftstätigkeit. Und wir bemühen uns, eine Kultur der Zugehörigkeit zu schaffen, in der jeder seine beste Arbeit leisten kann.“

Kein polarisierendes Statement, sondern ein Bekenntnis zu den eigenen Prinzipien. Apple zeigt sich standfest, aber auch ohne Konfrontation mit der Regierung. Das Wichtigste ist, dass Apple seinen DEI-Standards treu bleibt und damit eine Botschaft an die gesamte Branche sendet. Ob das langfristig wirtschaftliche Vorteile bringt oder zu Herausforderungen führt, bleibt abzuwarten. Doch Cupertino zeigt einmal mehr, dass es nicht nur um Innovation geht, sondern auch um Haltung.