Aus einem aktuellen Bericht der Markforscher von Canalys gehr hervor, dass der Marktanteil des Macs im letzten Quartal des vergangenen Jahres schneller gewachsen ist als der der drei größten PC-Hersteller. Deutlich beachtlicher ist Apples Marktanteil bei KI-fähigen Computern.

Apple blickt auf einen Markanteil von 10 Prozent am gesamten Computermarkt und liegt damit auf Platz 4 hinter Lenovo, HP und Dell. Allerdings verzeichnete der Hersteller aus Cupertino im Weihnachtsqusrtal das größte Wachstum.

Canalys schreibt

„Apple hat das vierte Quartal 2024 stark abgeschlossen, die drei größten Anbieter deutlich übertroffen und einen Marktanteil von 10,2 % am gesamten PC-Markt und 45 % am Markt für KI-fähige PCs erreicht“, fügte Jessop hinzu. „Apples Vertriebsstrategie entwickelt sich weiter, als das Unternehmen das Apple Partner Network ankündigte, das noch in diesem Jahr starten soll. Dieses überarbeitete Programm vereinfacht die Partnerebenen und zielt darauf ab, einen Anteil am Enterprise-Segment zu gewinnen und gleichzeitig die notwendigen Dienste zur Betreuung der Kunden bereitzustellen. Das Programm hebt die Kompatibilität und Skalierbarkeit des Macs innerhalb der Enterprise-Umgebung hervor, Bedenken, die das Unternehmen bisher aus diesem Segment ferngehalten haben.“