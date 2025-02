Traditionell blicken wir am heutigen Mittwoch auf die Neuankömmlinge auf Apple TV+. Neben neuen Episoden zu bestehenden Serien läuft mit „Berlin ER“ eine neue deutsch-sprachige Krankenhaus-Serie auf dem Video-Streaming-Dienst an. Ursprünglich wurde die Serie unter der Bezeichnung „KRANK Berlin“ angekündigt, allerdings entschied sich Apple TV+ die Serie umzubenennen.

„Berlin ER“ startet auf Apple TV+

Nach „Where´s Wanda“ startet heute mit „Berlin ER“ die zweite deutsch-sprachige Serie auf Apple TV+. Doch warum dreht es sich bei der neuen Krankenhaus-Serie?

Die Leitung einer chaotischen Notaufnahme im härtesten und überfülltesten Krankenhaus Berlins ist keine leichte Aufgabe für die junge Dr. Parker (Louise Jones), die nach dem Zusammenbruch ihres Privatlebens in München einen Neuanfang in der Großstadt sucht. Als sie versucht, notwendige Reformen durchzusetzen, sieht sich Parker mit dem Widerstand des unterbezahlten, schlecht ausgestatteten und chronisch übermüdeten Krankenhauspersonals konfrontiert, das nur mit einer unverzichtbaren Portion schwarzen Humors überlebt. Doch angesichts eines zunehmend gnadenlosen Gesundheitssystems muss das angeschlagene Team seine Differenzen beiseite legen und zusammenhalten, um Leben zu retten.

Falls ihr grundsätzlich Interesse an dem Genre habt, so werft in jedem Fall einen Blick auf den offiziellen Trailer und entscheidet, ob euch die Serie tatsächlich ansprecht.