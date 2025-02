Im Herbst dieses Jahres wird nicht nur mit der Ankündigung neuer iPhone 17 Modelle gerechnet, auch neue Apple Watches dürften auf der Apple Agenda stehen. Nachdem das Ultra-Modell im vergangenen Jahr ausgesetzt hat, gehen wir davon aus, dass in diesem Jahr unter anderem die Apple Watch Ultra 3 vorgestellt wird. Doch welche Verbesserungen könnte diese Vergleich zum Vorgängermodell erhalten?

Apple Watch Ultra 6: Diese sechs Neuerungen werden erwartet

Die Apple Watch Ultra 2 wurde im Herbst 2023 angekündigt. Im Jahr 2024 verpasste Apple dem Ultra 2 Modell „nur“ eine neue Farbe. In diesem Jahr dürfte es dann die dritte Generation dieses Apple Watch Modells geben. Größere Design-Änderungen sind nicht zu erwarten. Die Neuerungen dürften in erster Linie unter der Haube und in den Funktionen liegen.

Wenn die Apple Watch Ultra 3 im Herbst 2025 auf den Markt kommt, sind zwei Jahre zum Vorgängermodell vergangen. Ausreichend Zeit, um neue Features zu entwickeln und zu implementieren.

Erkennung von Bluthochdruck

Mark Gurman von Bloomberg berichtete, dass Apple der Ultra 3 eine Funktion zur Blutdrucküberwachung verpasst. Dies dürfte das wichtigste neue Gesundheitsfeature für die Ultra 3 sein.

Die angebliche Funktion würde keine exakten systolischen und diastolischen Blutdruckmessungen liefern. Stattdessen würde die Apple Smartwatch verfolgen, ob der Blutdruck eines Benutzers nach oben tendiert. Entsprechend würde eine Warnung ausgegeben, wenn Bluthochdruck erkannt wird. Nach Erhalt einer Warnung könnte der Apple Watch-Benutzer die Informationen einem Arzt für weitere Tests zur Verfügung stellen.

Schon jetzt verfügt die Apple Watch über zahlreiche Gesundheitsfunktionen, unter anderem das Erkennen von Vorhofflimmen und eines unregelmäßigen Herzschlags. Zudem kann die Apple Watch ein 1-Kanal EKG erstellen. Auch eine Blutsauerstoffüberwachung ist bei den aktuellen Modellen an Bord.

Verbessertes Display

Im vergangenen Jahr hat Apple der Apple Watch 10 ein verbessertes Display verpasst. Es gilt als wahrscheinlich, dass die neue Technologie in diesem Jahr auch bei der Apple Watch Ultra 3 einzieht.

Die Apple Watch Series 10 erhielt ein LTPO3 OLED-Always-On-Retina-Display, während die aktuelle Ultra über LTPO2-Technologie verfügt. LTPO3 bietet der Series 10 im Always-On-Modus eine schnellere Bildwiederholrate und ermöglicht einen live tickenden Sekundenzeiger auf ausgewählten Zifferblättern.

Darüberhinaus verfügt die Apple Watch 10 ein Weitwinkel-OLED, wodurch sie bei seitlicher Betrachtung bis zu 40 Prozent heller ist.

Neue Chip

Die Apple Watch Ultra 2 verfügt über den S9-Chip, während bei der Apple Watch 10 der S10 zum Eisatz kommt. Der S10 ist zwar nicht leistungsstärker als der S9, dafür aber kompakter.

Bei der Apple Watch Ultra 3 könnte nun der S11 Chip verbaut werden. Dieser dürfte leistungsstärker sein oder über neue integrierte Funktionen verfügen.

Satellitenverbindung

Vor einiger Zeit keimte bereits das Gerücht auf, dass Apple der Apple Watch Ultra 3 eine Satellitenkonnektivität verpasst. Diese Funktion ist bis dato dem iPhone vorbehalten. Mit dieser Funktion könnten sich Benutzer der Apple Watch Ultra mit einem Satellitennetzwerk verbinden, um Textnachrichten zu senden, wenn Mobilfunknetze und WLAN nicht verfügbar sind.

5G-Chip

In diesem Jahr könnte Apple der Apple Watch erstmals einen 5G-Chip verpassen. Gerüchten zufolge soll allerdings nicht der selbst entwickelte C1-Chip Einsatz kommen. Vielmehr könnte Apple einen 5G-Chip von MediaTek verpassen.

Neue Rückseite und schnelleres Laden

Bei der Apple Watch 10 führte der Hersteller eine komplett überarbeitete Metallrückseite mit einer größeren Ladespule und einer integrierten Antenne ein.

Die Rückseite der Apple Watch Ultra besteht derzeit aus Keramik und Saphirglas, nicht aus Metall. Es ist wahrscheinlich, dass die Ultra 3 dieses neuere Gehäusedesign im Stil der Serie 10 erhalten wird, nicht zuletzt, weil es eine bessere Mobilfunkleistung und schnelleres Laden ermöglicht. So kann die Apple Watch 10 in nur 30 Minuten auf 80 Prozent aufgeladen werden. Dies ist 15 Minuten schneller als bei der Apple Watch 9. Die Apple Watch Ultra 2 benötigt 60 Minuten, um auf 80 Prozent aufgeladen zu werden.