In den letzten Jahren sind Rabatt-Aktionen rund um iTunes Karten bzw. Apple Geschenkkarten deutlich unattraktiver geworden. Nichtsdestotrotz begrüßen wir es, wenn man hin und wieder den ein oder anderen Euro sparen kann. Aktuell erhalten ihr 10 Prozent indirekten Rabatt bei REWE.

REWE: Apple Geschenkkarte kaufen und 10 Prozent Einkaufsgutschein erhalten

Seit Anfang dieser Woche und noch bis kommenden Sonntag erhalten ihr bei REWE 10 Prozent des Apple Geschenkkartenwertes als REWE Einkaufsgutschein geschenkt. An der Aktion nehmen die 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro Apple Geschenkkarte teil, so dass ihr euch einen REWE Einkaufsgutschein in Höhe von 2,50 Euro, 5 Euro bzw. 10 Euro sichern könnt.

Im Kleingedruckten heißt es

Aktion gültig vom 24.02. bis 02.03.2025 in allen teilnehmenden Märkten und online auf rewe-kartenwelt.de. Bei Kauf einer Apple Geschenkkarte der Wert- stufen 25 €, 50 € und 100 € erhältst du einen REWE Einkaufsgutschein in Höhe von 10 % des Aufladewertes (z.B. 2,50 € bei der 25 € Wertstufe) der Apple Geschenkkarte auf einem separaten Kassenbon ausgehändigt bzw. bei Onlinekauf auf rewe-kartenwelt.de per E-Mail zugesendet. Einlösbar in der Zeit vom 24.02. bis 30.03.2025. Zur Einlösung muss der Einkaufswert mindestes der Höhe deines REWE Einkaufsgutscheins entsprechen. Einkaufswert ist die Summe aller Kauf- preise der gekauften Artikel abzüglich Tabakwaren, Verlagserzeugnisse, Pfand, aufladbare Geschenk- und Guthabenkarten etwaiger eingelöster Leergutbons, sonstiger Coupons, Rabatte, etc. Der REWE Einkaufsgutschein ist nur einmalig und nicht online einlösbar. Pro Warenkorb ist nur ein REWE Einkaufsgutschein einlösbar. Keine Teileinlösung und keine Barauszahlung möglich und kein Ersatz bei Verlust. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Es gelten die zusätzlichen AGB, einsehbar auf: apple.com/de/go/legal/gc.

Auch wenn es „nur“ 10 Prozent indirekter Rabatt ist, nehmen wir diesen gerne mit. Mit der Apple Gutscheinkarte könnt ihr nicht nur Apple Produkte, sondern auch zahlreiche Apple Services bezahlen.