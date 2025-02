In einem Whitepaper stellt Apple eine Reihe von Neuerungen vor, die Apple-Geräte für Kinder sicherer machen und die Privatsphäre verbessern sollen. Mit den Anpassungen erleichtert Apple es Eltern, die App-Erfahrungen ihrer Kinder zu organisieren und gibt Entwicklern mehr Werkzeuge an die Hand, um altersgerechte Inhalte zu erstellen.

Altersangabe in Apps (ohne Eingabe des Geburtsdatums)

Einer der interessantesten Schritte von Apple ist die Einführung der „Declared Range API“. Diese universelle Schnittstelle in iOS und iPadOS ermöglicht es Apps, die Altersspanne eines Kindes abzufragen – ohne dass sensible Daten wie Geburtsdaten angegeben werden müssen.

Warum ist das eine große Sache? Derzeit argumentieren Entwickler wie Meta, dass die Eigentümer von App-Marktplätzen (wie Apple und Google) für die Überprüfung des Alters der Nutzer verantwortlich sein sollten. Einige US-Bundesstaaten haben sogar Gesetze vorgeschlagen, um dies zu erzwingen. Apple ist damit nicht einverstanden und ist der Meinung, dass es Sache der einzelnen Apps ist, das Alter zu überprüfen, und nicht der App Stores, die sie vertreiben.

Apple verwendet bei der Gelegenheit einen Vergleich mit einem Einkaufszentrum: Ein Geschäft, das Alkohol verkauft, muss die Ausweise überprüfen – nicht das gesamte Einkaufszentrum. Genauso sollten Apps, die eine strenge Altersüberprüfung erfordern, diese selbst durchführen, anstatt Apple zu zwingen, persönliche Daten von jedem Nutzer zu sammeln. Mit der neuen API gibt Apple den Entwicklern ein Werkzeug an die Hand, mit dem sie altersgerechte Inhalte verwalten können, während die persönlichen Daten unter elterlicher Kontrolle bleiben.

Altersfreigaben im App Store

Um die Kontrolle über Inhalte weiter zu verfeinern, aktualisiert Apple sein globales Alterseinstufungssystem für Apps. Das derzeitige System umfasst vier Kategorien (4+, 9+, 12+ und 17+). Im Laufe des Jahres wird Apple das System erweitern und fünf Altersstufen anbieten:

4+ Jahre alt

9+ Jahre alt

13+ Jahre alt

16+ Jahre alt

18+ Jahre alt

Die aktualisierten Einstufungen gelten für den App Store, Bildschirmzeit, Kaufanfrage und mehr.

Bessere Übersicht im App Store für Eltern

Apple überarbeitet den App Store, um es Eltern zu erleichtern, sichere Inhalte zu finden. Derzeit geben die Entwickler auf ihren App-Seiten bereits wichtige Details an, z. B. ob eine App In-App-Käufe enthält oder persönliche Daten sammelt. Apple erweitert diese Angaben, indem das Unternehmen Apps kennzeichnet, die nutzergenerierte Inhalte oder Werbung enthalten, die Kinder mit ungeeigneten Inhalten konfrontieren könnten.

Noch besser: Apple passt an, wie der App Store den Kindern Inhalte präsentiert. Wenn die Bildschirmzeit-Einstellungen eines Kindes das Herunterladen bestimmter, mit einer Altersfreigabe versehener Apps einschränken, werden diese Apps im App Store gar nicht erst angezeigt – weder auf der Seite „Heute“ noch auf der Registerkarte „Spiele“ oder in den redaktionellen Sammlungen. Das bedeutet, dass Kinder nicht in Versuchung kommen, etwas herunterzuladen, auf das sie ohnehin nicht zugreifen können.

Überarbeitete Einrichtung von Kinderkonten

Das Einrichten eines Kinderkontos wird in Zukunft einfacher. Ab iOS 18.4, das sich derzeit in der Beta-Phase befindet, fügt Apple dem Einrichtungsprozess den Schritt „Altersbereich“ hinzu. Es stehen drei Kategorien zur Auswahl:

Kind: 12 Jahre oder jünger

Jugendlicher: 13 bis 17 Jahre

Erwachsener: 18 Jahre oder älter

Mit dieser Auswahl werden entsprechend kindgerechte Einstellungen vorgenommen, sodass Kinder ihre Geräte sofort sicher nutzen können. Und wenn Eltern das Konto ihres Kindes in der Vergangenheit noch nicht konfiguriert haben, ermöglicht es Apple, das zugehörige Altersprofil im Nachhinein zu aktivieren.

Apple bietet das Whitepaper „Helping Protect Kids Online“ auf seiner Webseite an.