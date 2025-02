„Where´s Wanda“ war die erste deutsch-sprachige Serie, die auf Apple TV+ angelaufen ist. Anscheinend ist die Serie so gut bei den Zuschauern angekommen, dass sich die Verantwortlichen dazu entschieden haben, eine zweite Staffel in Auftrag zu geben. Dann werden auch Stars Heike Makatsch und Axel Stein wieder mit von der Partie sein.

Apple TV+ gibt 2. Staffel zur deutsch-sprachige Serie „Where´s Wanda“ in Auftrag

Apple TV+ hat die zweite Staffel mit acht Folgen der gefeierten deutschsprachigen schwarzen Komödie „Where´s Wanda “angekündigt. Diese wird von UFA Fiction produziert wurde. In der Serie sind die für den International Emmy Award nominierte Heike Makatsch („Tatsächlich Liebe“), der Gewinner des Deutschen Comedypreises Axel Stein („The Vault“), die vielfach preisgekrönte Schauspielerin Lea Drinda („Der Greif“) und Leo Simon zu sehen, die für die zweite Staffel dieser „farbenfrohen, skurrilen Gaunerkomödie“ zurückkehren.

Die Klatts (Stein und Makatsch) sind zurück! Gerade als sie dachten, ihr Leben würde sich endlich wieder normalisieren, wird ihre Tochter Wanda (Drinda) auf frischer Tat ertappt, als sie über einer Leiche steht. Sie müssen alles in ihrer Macht Stehende tun, um ihre Unschuld zu beweisen und zu verhindern, dass sie sie erneut verlieren, denn ihre Ermittlungen zur Suche nach dem wahren Mörder führen sie in die kriminelle Unterwelt ihrer verschlafenen Vorstadt. Aber wird ihr Bestreben, ihre Familie zu beschützen, sie alle aus dem Schlamassel befreien oder sie letztlich noch weiter in die Irre führen? Und können sie die Wahrheit über das, was an diesem schicksalshaften Tag geschah, herausfinden, bevor es zu spät ist?

Die komplette erste Staffel von „Where´s Wanda?“ steht auf Abruf auf Ale TV+ bereit. Einen Starttermin für die zweite Staffel hat Apple TV+ noch nicht kommuniziert.