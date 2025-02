Smarte Überwachung muss nicht teuer sein – die Eufy Indoor Cam C210 liefert den Beweis. Erstmals für unter 20 Euro bei Amazon erhältlich, bietet die Überwachungskamera eine kostengünstige Lösung für alle, die ihr Zuhause sicher im Blick behalten wollen – ganz ohne monatliche Gebühren.

Full-HD-Qualität und smarte Funktionen

Die Indoor Cam C210 setzt auf eine 1080p-Auflösung und sichert Videos lokal auf einer microSD-Karte mit bis zu 128 GB Speicherplatz – diese müsst ihr allerdings separat kaufen. Eine Besonderheit ist die integrierte KI, die Personen- und Bewegungen in einem Umkreis von bis zu sechs Metern erkennt. Wer also nicht jede Bewegung der Katze aufzeichnen will, kann smarte Filter nutzen.

Auch im Hinblick auf Flexibilität punktet das Modell: Die 360-Grad-Schwenkfunktion und der 4-fach digitale Zoom sorgen dafür, dass wirklich jeder Winkel des Raumes im Blick bleibt. Dank des Nachtsichtmodus behält die Kamera auch bei schlechten Lichtverhältnissen die Übersicht.

Einfache Steuerung per App und Smart-Home-Integration

Bedient wird die Kamera über die Eufy Security App, die zahlreiche Möglichkeiten bietet, darunter entfernte Kamerasteuerung, Bestimmung von Aktivitätszonen, Benachrichtigungen, Kommunikation über Zwei-Wege-Audio und mehr. Wer eine Eufy HomeBase 3 besitzt, kann die Kamera mit der Basisstation verbinden und bis zu 16 Terabyte an Aufnahmen sichern.

Apple-Nutzer müssen allerdings eine Einschränkung hinnehmen: HomeKit wird nicht unterstützt. Dafür lässt sich die Indoor Cam C210 problemlos mit Amazon Alexa und Google Assistant koppeln.

Das günstigste Modell im Eufy-Portfolio

Mit einem aktuellen Angebotspreis von 19,99 Euro (statt 34,99 Euro) ist die Eufy Indoor Cam C210 die günstigste Kamera des Herstellers. Denkt daran, den 4 Euro Coupon zu aktivieren:

Angebot eufy Security Indoor Cam C210, 1080p Überwachungskamera Innen, WLAN, Schwenkbar, 360-Grad... 360°-Überwachung in 1080p-Hochauflösung: Dank der 360° Schwenk- und Neigefähigkeit deckt die...

Präzise Zielverfolgung durch KI: Die On-Device-KI erkennt und verfolgt Bewegungen von Personen und...

Wer mehr will, findet Alternativen im Eufy-Portfolio, wie die Eufy Indoor Cam C220 mit 2K-Auflösung für derzeit 35,99 Euro (statt 44,99 Euro):

Oder die Eufy Indoor Cam E30 mit 4K-Auflösung, LED-Beleuchtung und HomeKit-Unterstützung für 69,99 Euro (20 Euro Coupon aktivieren):