Mit dem Verkaufsstart des iPhone 16e könnte Apple seine neue „e“-Serie möglicherweise zu einer jährlichen Tradition machen. Wenn man einem neuen Branchenbericht und einem verlässlichen Leaker Glauben schenken darf, ist das iPhone 17e bereits für eine Markteinführung Anfang 2026 vorgesehen – nur ein Jahr nach dem Debüt des iPhone 16e. Damit ändert Apple seine Strategie und führt einen besser vorhersehbaren Veröffentlichungszeitplan für preisgünstige iPhones ein.

iPhone 17e bereits in der Lieferkette gesichtet

Laut Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) hat sich Apple zu einem jährlichen Zyklus für die „e“-Serie entschieden. Das Marktforschungsunternehmen prognostiziert, dass Apple nach der Einführung der iPhone 17 Hauptmodelle im September 2025 das iPhone 17e im Februar 2026 vorstellen wird. Sollte dies der Fall sein, würde sich ein ähnliches Muster wie bei Googles Pixel-„a“-Modellen ergeben, die Monate nach der Veröffentlichung der Flaggschiff-Modelle eine günstigere Alternative bieten.

Untermauert wird die Prognose von dem auf Weibo ansässigen Leaker Fixed Focus Digital. Dieser hat angeblich Hinweise auf ein neues Apple-Projekt in der chinesischen Lieferkette gefunden. Der Leaker erklärt, dass es sich dabei mit „hoher Wahrscheinlichkeit“ um das iPhone 17e handelt. In Anbetracht der Tatsache, dass Fixed Focus Digital der Erste war, der den Namen „iPhone 16e“ im Dezember erwähnte – als viele davon ausgingen, dass Apple am „iPhone SE“ festhielt – hat dieser neue Leak durchaus Potenzial.

Mit einer Markteinführung im Februar könnte Apple Käufer ansprechen, die das Herbstangebot übersprungen haben, und ihnen eine erschwinglichere Möglichkeit für ein Upgrade bieten, ohne ein ganzes Jahr warten zu müssen. Es schafft auch Klarheit für Kunden, die zuvor kein klares Muster hatten, dem sie bei den sporadischen iPhone SE Veröffentlichungen folgen konnten.

Natürlich hängt die Zukunft der „e“-Serie vor allem von dem Erfolg des iPhone 16e ab. Wenn Apples neuestes preisgünstiges iPhone nicht erfolgreich ist, könnte die „e“-Serie den Weg des iPhone mini gehen, das nach zwei Iterationen aufgrund schwacher Verkaufszahlen eingestellt wurde.