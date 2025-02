Das iPhone 16e feiert zwar erst am morgigen Freitag seinen Verkaufsstart, allerdings hat Apple im Vorfeld Medienvertreter, Influencer, YouTuber und Co. mit einem Testgerät ausgestattet. Das Presseembargo ist mittlerweile gefallen, so dass die ersten Testberichte online sind. Dabei wurde natürlich auch der Apple C1 Chip und damit der erste von Apple entwickelte 5G-Chip genauer unter die Lupe genommen.

iPhone 16e: Die ersten Speed-Tests zum Apple C1 5G-Chip sind da

Geekerwan hat mit dem iPhone 16e verschiedene 5G-Tests durchgeführt und dabei in ihrem Labor einen speziellen synthetischen Mobilfunkmast verwendet.

Im Großen und Ganzen stellten die Tester fest, dass sich das iPhone 16e in Bezug auf die Mobilfunkverbindung ähnlich verhält wie das iPhone 16, mit vergleichbaren Geschwindigkeiten und vergleichbarer Zuverlässigkeit. Gleichzeitig konnte Geekerwan Apples Behauptungen nachvollziehen, dass der C1-Chip deutlich energieeffizienter als das Qualcomm-Modem im iPhone 16 ist.

Das iPhone 16e war in Bezug auf die Mobilfunkleistung nicht vom iPhone 16 zu unterscheiden (abgesehen davon, dass das iPhone 16e die mmWave-Technologie nicht unterstützt). Neben den reinen Tests im Labor wurde das iPhone 16e auch in der U-Bahn und in weiteren Szenarien getestet.

Bei der Energieeffizienz waren beeindruckende Unterschiede zum Qualcomm-Chip festzustellen. Apple selbst spricht davon, dass das C1-Modem bis zu 25 Prozent energieeffizienter ist. Geekerwan kann dies. nachvollziehen. Bei hoher Signalstärke betrug die durchschnittliche Leistungsaufnahme des iPhone 16 bei 5G 0,88 Watt, verglichen mit nur 0,67 Watt beim iPhone 16e, ein Unterschied von etwa 24 Prozent. Beim Test mit schwacher Signalstärke betrug die durchschnittliche Leistungsaufnahme 0,81 Watt bzw. 0,67 Watt, ein Unterschied von etwa 17 Prozent.

Laut Apple bietet das iPhone 16e die längste Akkulaufzeit aller 6,1 Zoll Modelle. Dies konnte in einem ersten Test bereits bestätigt werden. Die längere Akkulaufzeit dürfte allerdings nicht ausschließlich auf den neuen C1-Chip zurückzuführen sein. Vielmehr verbaut Apple auch einen größeren Akku.