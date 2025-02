Apple hat in der vergangenen Woche das neue iPhone 16e angekündigt. Dieses lässt sich seit Ende letzter Woche vorbestellen. Den offiziellen Verkaufsstart feiert das neue Einsteiger-iPhone am morgigen Freitag. Dann erhalten Frühbesteller ihr Gerät ausgeliefert und gleichzeitig landen diese vor Ort in den Apple Stores und bei Partnern.

In der Nacht zu heute ist das Presseembargo ausgelaufen, so dass Medienvertreter, Influencer, YouTuber und Co. erstmals über ihre Erfahrungen mit dem neuen Apple Smartphone berichten dürften. Kurzum: Die ersten Reviews bzw. Test zum iPhone 16e sind da.

iPhone 16e Reviews sind da

Bevor wir auf die einzelnen Testberichte eingehen, möchten wir euch noch einmal kurz ins Boot holen. Apple setzt beim iPhone 16e auf einen A18-Chip, 8GB RAM, Support für Apple Intelligence, ein 6,1 Zoll OLED Display, Face ID, 48MP 2-in-1 Kamera, Aktionstaste, USB-C und mehr. Darüberhinaus verbaut Apple den C1-Chip. Hierbei handelt es sich um das erste, selbst von entwickelte LTE- und 5G-Modem. Zudem spricht Apple von der längsten Akkulaufzeit bei einem 6,1 Zoll iPhone.

Wir haben uns ein wenig im Netz umgeblickt und ein paar Aussagen der ersten Tester zusammengetragen. Dabei konzentrieren wir uns in erster Linie au die Neuerungen, die das iPhone 16e mit sich bringt.

The Verge konnte beispielsweise keinen konsistenten Leistungsunterschied zwischen dem C1-Modem und einem normalen iPhone 16 mit Qualcomms Snapdragon X71-Modem feststellen. Konkret heißt es

Vieles am iPhone 16e ist bekannt, aber es gibt eine völlig neue Komponente: Apples C1-Modem. Dies ist sein Debütauftritt, und der Weg zu Apples erstem hauseigenen Modem war Berichten zufolge voller Rückschläge und Verzögerungen. Ich habe es in der letzten Woche verwendet, um FaceTime-Anrufe zu tätigen, große Videodateien an überfüllten Orten hochzuladen und YouTube im Bus zu streamen. Ich habe es zusammen mit einem normalen iPhone 16 getestet, das mit einem von Qualcomm hergestellten Modem ausgestattet ist – beide über Verizon – und konnte keinen konsistenten Leistungsunterschied zwischen den beiden feststellen.

Auch Tom´s Guide widmet sich dem C1-Chip

Und schließlich sollten Sie wissen, dass das iPhone 16e das erste Gerät im Portfolio von Apple ist, das über das firmeneigene C1-Modem verfügt. Es ist eine Abkehr vom Qualcomm-Modem, auf das Apple seit Jahren setzt, aber es ist schwer zu sagen, ob es letztendlich schnellere 5G-Geschwindigkeiten liefert. Ich habe Geschwindigkeitstests sowohl mit dem iPhone 16 als auch mit dem 16e an drei verschiedenen Standorten in New York City durchgeführt, wobei ein Test höhere Geschwindigkeiten mit dem iPhone 16e zeigte.

Apple setzt beim iPhone 16e zwar auf einen A18-Chip, verzichtet im Vergleich zum A18-Chip beim iPhone 16 allerdings auf einen Grafikkern. CNET schreibt hierzu

Im Benchmarktest der Grafikleistung kann man den Unterschied, den der zusätzliche GPU-Kern des iPhone 16 gegenüber dem iPhone 16e bietet, deutlich erkennen.

Der Spiegel schreibt im Fazit zum neuen iPhone 16e

Das wichtigste Argument für das neue Modell ist, dass es Apple Intelligence unterstützt. Das hat es sogar dem iPhone 15 voraus, das ansonsten für 150 Euro mehr eine in mancher Hinsicht bessere Ausstattung bietet. Jetzt noch auf ein Apple-Handy ohne Apple-KI zu setzen, könnte sich aber spätestens dann als Fehlentscheidung erweisen, wenn man es eines Tages auf dem Gebrauchtmarkt verkaufen will. Auch wenn Apple Intelligence erst im April auf Deutsch an den Start geht, kann man davon ausgehen, dass Apple-Nutzerinnen und -Nutzer in Zukunft nicht mehr darauf verzichten wollen. Das iPhone 16e ist dann das richtige Gerät, wenn man auf den Preis achten will oder muss. Ein günstiges Einstiegsmodell, wie früher das iPhone SE, ist es nicht mehr.

Die Kollegen von T-Online schreiben zum neuen iPhone 16e

Das iPhone 16e bringt eine Reihe wichtiger Neuerungen mit, die es zu einem modernen und leistungsstarken Gerät machen. Mit dem OLED-Display, dem schnellen Chip und der Unterstützung für Apple Intelligence wurde das Einsteiger-iPhone technisch deutlich verbessert.

Bei der Computer Bild heißt es

Ein wenig Kritik am iPhone 16e gibt es in den ersten Reviews auch. Während die Akkulaufzeit und der C1-Chip gelobt wird kritisieren die ersten Tester das Fehlen von MagSafe sowie des Ultra Breitband-Chips.

Video-Reviews zum iPhone 16e

