Auf die aktuelle „Apple Geschenkkarten“-Aktion bei REWE haben wir euch kürzlich hingewiesen. Parallel dazu ist eine ähnliche Aktion bei Kaufland gestartet. Ihr erhaltet beim Kauf einer oder zwei Apple Geschenkkarten einen Coupon in Höhe von zehn Prozent des Geschenkkartenwertes.

Aktuelle „Apple Geschenkkarten“-Aktionen sind nicht mehr so attraktiv, wie sie noch vor ein paar Jahren waren. Nichtsdestotrotz nehmen wir gerne einen Rabatt mit.

Ab sofort und noch bis kommenden Mittwoch (05.03.2025) könnt ihr euch bei Kaufland beim Kauf einer bzw. zwei Apple Geschenkkarten bis zu 20 Euro Kaufland Card Coupon sichern. Es heißt

Kaufe vom 27. Februar bis 5. März 2025 in einer unserer Filialen eine Apple Geschenkkarte scanne deine Kaufland Card und erhalte einen Coupon⁴ in Höhe von zehn Prozent des Geschenkkartenwertes für deinen nächsten Einkauf bei uns. Beim Kauf von zwei gleichen Apple Geschenkkarten kannst du dir einen Coupon in doppelter Höhe sichern.