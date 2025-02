Vor wenigen Tagen hatten wir bereits angeteasert, dass Zane Lowe von Apple Music ein Interview mit der globale Fußball-Ikone Lionel Messi führen wird. Am heutigen Tag hat war es soweit und Apple Music hat das Interview ausgestrahlt. Der Zeitpunkt des Interviews ist nicht ganz zufällig. Vor wenigen Tagen ist die Major League Soccer in ihre 30. Saison gestartet und das Interview lenkt den Fokus auf die neue Saison.

Lionel Messi spricht über seine Karriere, Familie & die Zukunft

Die globale Fußball-Ikone Lionel Messi hat sich zum ausführlichen Interviewin mit Zane Lowe von Apple Music getroffen. In diesem exklusiven Gespräch wird Messi persönlich – er gibt Einblicke in seine legendäre Karriere, seinen sich entwickelnden Spielstil, sein Leben als Vater, die Bedeutung von Musik im Sport, seinen Weg zu Inter Miami, den rasanten Aufstieg der Major League Soccer und seine Zukunft auf und neben dem Platz.

Das vollständige Interview findet ihr sowohl bei YouTube als auch auf Apple Music. Ein paar Zitate von Lessi haben wir euch zusammengetragen:

Lionel Messi über die Entwicklung seines Spielstils…

Messi: Mein Spiel hat sich im Laufe der Jahre sehr verändert. Ich habe als Flügelspieler angefangen, dann bin ich mehr in die Mitte gerückt. Manchmal hatte ich viel Freiraum, konnte mich bewegen, wie ich wollte. Heute geht es mir darum, Räume zu schaffen – für mich und meine Mitspieler. Effektiv zu sein, ob mit einem Pass oder einem Tor. Ich beobachte das Spiel, analysiere, wo wir gefährlich werden können und wo wir selbst verwundbar sind. Das ist der Schlüssel.

Lionel Messi über seinen Wechsel zu Inter Miami…

Messi: Ich wollte immer in der Major League Soccer spielen, das habe ich mehrmals gesagt. Die Gelegenheit, zu Inter Miami zu wechseln, war perfekt. Meine letzten zwei Jahre in Paris waren schwierig, ich war nicht glücklich, weder im Training noch in den Spielen. Ich brauchte eine Veränderung. Inter Miami ist ein junger Verein mit viel Potenzial, und ich wollte helfen, ihn weiterzuentwickeln. Meine Familie liebt die Stadt, und ich bereue es keine Sekunde.

Lionel Messi über die Zukunft…

Messi: Ich genieße den Moment, das Training, die Spiele, meine Familie, meine Freunde. Ich denke nicht viel über die Zukunft nach. Ich lebe im Hier und Jetzt.