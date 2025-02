Erst gestern wurde bekannt, dass Apple TV+ die zweite Staffel zur deutsch-sprachigen Serie „Where´s Wanda“ in Auftrag gegeben hat. Heute bestätigt der Video-Streaming-Dienst das nächste Original. Mit Apple TV+ veröffentlicht Trailer zu Dokumentarfilm kündigt sich ein neuer Dokumentarfilm an.

„Number One on the Call Sheet“: Offizieller Trailer ist da

Apple TV+ hat den Trailer zum mit Spannung erwarteten zweiteiligen Dokumentarfilm„Number One on the Call Sheet“ veröffentlicht. Dieser feiert am Freitag, den 28. März, seine Premiere. Mit beispiellosem Zugang und offenen Interviews nimmt uns „Number One on the Call Sheet“ mit auf eine intime Reise mit einigen der außergewöhnlichsten führenden schwarzen Männer und Frauen Hollywoods, die ein Licht auf die Freuden und Herausforderungen des Lebens eines schwarzen Schauspielers werfen, bahnbrechende Momente teilen, Erfolgsrezepte diskutieren und Legenden ehren, während sie gleichzeitig das enorme Potenzial der nächsten Generation erkennen.

“Number One on the Call Sheet: Black Leading Men in Hollywood” und “Number One on the Call Sheet: Black Leading Women in Hollywood” bieten einen detaillierten Einblick in einige der größten Stars Hollywoods, die ihren Weg zu bahnbrechenden Hauptrollen offenbaren. Die Filme werden für Apple von Jamie Foxx, Kevin Hart, Datari Turner und Dan Cogan produziert. Foxx produziert über seine Foxxhole Productions mit Turner. Hart produziert über Hartbeat und Cogan über Story Syndicate.

Unter der Regie von Hudlin sind Hudlin, Byron Phillips, Diana E. Williams, Bryan Smiley, Candice Wilson Cherry, Liz Garbus und Mala Chapple ausführende Produzenten von „Number One on the Call Sheet: Black Leading Men in Hollywood“. Neben Foxx und Hart, die der Dokumentation ihre Stimmen leihen, sind auch John Boyega, Don Cheadle, Morris Chestnut, Ice Cube, Taye Diggs, Idris Elba, Laurence Fishburne, Morgan Freeman, Dwayne Johnson, Michael B. Jordan, Daniel Kaluuya, Martin Lawrence, Eddie Murphy, Will Smith, Denzel Washington und Marlon Wayans mit von der Partie.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Unter der Regie von Lynch gehören zu den ausführenden Produzenten von „Number One on the Call Sheet: Black Leading Women in Hollywood“ Angela Bassett, Halle Berry, Viola Davis, Whoopi Goldberg, Hudlin, Mishka Brown, Nanette Nelms, Smiley, Wilson Cherry, Garbus, Chapple und Mark Monroe. Bassett, Berry, Davis und Goldberg leihen der Dokumentation ihre Stimmen, weitere Mitwirkende sind Cynthia Erivo, Vivica A. Fox, Meagan Good, Tiffany Haddish, Taraji P. Henson, Nia Long, Ruth Negga, Gabourey Sidibe, Jurnee Smollett, Octavia Spencer, Tessa Thompson, Gabrielle Union und Alfre Woodard.