Ein paar wenige Tage müssen wir uns noch gedulden, bis die neue Original-Serie „Dope Thief“ auf Apple TV+ startet. Im Vorfeld fand nun die Weltpremiere auf dem roten Teppich in New York statt. Mit von der Partie waren zahlreiche Schauspieler, Produzenten, Regisseure und mehr.

Apple TV+ feiert Weltpremiere zu „Dope Thief“

Apple TV+ feierte kürzlich am Regal Union Square in New York die Weltpremiere der mit Spannung erwarteten Dramaserie „Dope Thief“. Das achtteilige Krimidrama wird vom Oscar-Nominiertem Ridley Scott produziert und inszeniert, während der Oscar-Nominierte Peter Craig als Produzent und ausführender Produzent fungiert. In „Dope Thief“ spielt außerdem Oscar-, Emmy- und Tony-Nominierter Brian Tyree Henry mit, der auch als ausführender Produzent fungiert. Zu den Besuchern der Weltpremiere von „Dope Thief“ gehörten Henry, Craig, Wagner Moura, Marin Ireland, Kate Mulgrew, Nesta Cooper, Amir Arison, Liz Caribel Sierra und Will Pullen.

Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Buch von Dennis Tafoya und handelt von langjährigen Freunden und Kriminellen aus Philadelphia, die sich als DEA-Agenten ausgeben, um ein unbekanntes Haus auf dem Land auszurauben. Doch ihr kleiner Betrug wird zu einem Unterfangen auf Leben und Tod, als sie unabsichtlich den größten verborgenen Drogenkorridor an der Ostküste aufdecken und entlarven.

„Dope Thief“ startet am 14. März 2025 mit den ersten beiden Episoden auf Apple TV+. Anschließend folgen immer freitags bis zum 25. April 2025 neue Episoden. Zur Einstimmung auf die Serie haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.