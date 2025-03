Zum Start in den Monat März gibt uns Disney+ einen Ausblick, was uns im Laufe dieses Monats auf der Video-Streaming-Plattform erwartet. Dieser Monat ist für Disney+ etwas ganz Besonderes, denn Disney+ in Deutschland feiert sein fünfjähriges Jubiläum. Im März dürfen sich die Disney+ Nutzer auch auf ganz neue, fesselnde Titel freuen. In Marvel Televisions „Daredevil: Born Again“ sind der blinde Anwalt Matt Murdock und der ehemalige Mafiaboss Wilson Fisk auf Kollisionskurs. Äußerste Vorsicht gilt beim Zuschauen von National Geographics „David Blaine: Nicht Nachmachen“ – denn wie der Titel schon verrät, sind die Meisterstücke aus der Serie nicht zum Nachmachen geeignet.

Disney+: Das ist neu im März 2025

Disney+: Neustarts

1. März

Gilmore Girls – Staffel 1-7 (Star)

3. März

Die 97. Oscar-Verleihung im Live Stream

5. März

Marvel Televisions „Daredevil: Born Again“ – Staffel 1 (Marvel)

7. März

Another You (Disney)

12. März

Meet the Pickles – The Making of „Win or Lose“ (Pixar) (OV/UT)

Vaiana 2 (Disney)

14. März

The Hardy Boys – Staffel 3 (Star)

Bill Burr: Drop Dead Years (Star) (OV/UT)

15. März

Carrie Underwood: Reflection (Star) (OV/UT)

Sly Lives! (aka The Burden of Black Genius) (OV/UT) (Star)

19. März

Hyper Knife – Staffel 1 (Star) – Altersfreigabe 16+ (OV/UT)

Gannibal – Staffel 2 (Star) (OV/UT)

20. März

Searchlight Pictures Original Film „O’Dessa“ (Star)

24. März

National Geographic „David Blaine: Nicht nachmachen!“ – Staffel 1 (National Geographic)

26. März

Devil in the Family: The Fall of Ruby Franke – Staffel 1 (Star) (OV/UT)

28. März

Schlimmer geht immer: Der Roadtrip (Disney)

Disney+: neue Katalog-Titel

5. März

Die unglaubliche Pol-Farm – Staffel 1 (National Geographic)

12. März

Hamster & Gretel – Staffel 2 (Batch 1) (Disney)

19. März

Alaska: Eisige Tradition – Staffel 3 (National Geographic)

Morphle and the Magic Pets (Shorts) – Staffel 1 (Batch 1) (Disney)

26. März