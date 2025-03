Das iPhone 16e feiert zwar heute erst seinen Verkaufsstart, doch REWA Technology hält schon jetzt das erste Teardown-Video für uns bereit. Von einer stärkeren Batterie bis hin zu Apples speziell entwickeltem C1 Modem – unter der Haube steckt mehr, als man vielleicht erwartet, auch wenn ein großes Feature fehlt.

Eine größere Batterie

Apple hatte bereits bei der Enthüllung des iPhone 16e eine „neugestaltete interne Struktur“ angepriesen, die eine größere Batterie ermöglicht. Wie der Teardown zeigt, hat Apple tatsächlich in der Kategorie nachgelegt. So verfügt das iPhone 16e über einen 4.005 mAh Akku, was eine 12%ige Steigerung gegenüber der 3.561 mAh Kapazität des Standard iPhone 16 bedeutet.

Apple nutzt bei der Befestigung der Batterie im iPhone 16e eine innovative Art von Klebstoff, der mit einer angelegten Niederspannung von einer 9V Batterie, einem Ladegerät oder einer anderen Stromquelle gelöst werden kann. Bislang wurde der neue Klebstoff beim iPhone 16 und iPhone 16 Plus eingesetzt.

C1 Modem

Neben der größeren Batterie enthüllt der Teardown auch Apples C1 Mobilfunkmodem. Während Apple noch daran arbeitet, die Modems von Qualcomm vollständig durch eigene Versionen zu ersetzen, ist der C1 Chip ein wichtiger Schritt in Richtung Unabhängigkeit.

Erste Tests zeigen, dass Apple bereits bei seinem ersten hauseigenen Modem überzeugen kann. So stellte Geekerwan fest, dass das iPhone 16e in Bezug auf die Mobilfunkverbindung eine ähnliche Performance abliefert wie das iPhone 16, mit vergleichbaren Geschwindigkeiten und vergleichbarer Zuverlässigkeit. Gleichzeitig arbeitet der C1 Chip deutlich energieeffizienter als das Modem von Qualcomm im iPhone 16.

A18 Chip

Das iPhone 16e wird von Apples neuesten A18 Chip angetrieben und liefert die Leistung, die wir von den neuesten Prozessoren des Unternehmens erwarten. Allerdings gibt es einen kleinen Haken: Der A18 Chip ist schwieriger zu entfernen, was die Reparatur erschwert.

Kein MagSafe

Für diejenigen, die auf MagSafe in Apples Einstiegsmodell gehofft haben, liefert der Teardown eine enttäuschende, aber zu erwartende Neuigkeit – das iPhone 16e hat keine MagSafe Magnete für drahtloses Laden. Es kann zwar weiterhin kabellos geladen werden, bietet aber nicht die gleiche sichere Befestigung und Zubehörkompatibilität wie Modelle mit MagSafe.

MagSafe ermöglicht schnelleres kabelloses Laden – bis zu 15 W bei Standardmodellen und bis zu 25 W bei den neuesten Pro-Modellen. Das kabellose Standard-Qi-Laden hingegen ist bei iPhones auf 7,5 W begrenzt.

Der Verzicht auf MagSafe ist nicht auf technische Beschränkungen oder Hardwarekonflikte zurückzuführen, wie Apple selber erklärt hat. Letztendlich ist es eine Kostenfrage bei einem Feature, das laut Apple von der Zielgruppe nicht genutzt wird.

Das Teardown-Video erlaubt einen detaillierten Blick in das Innere des iPhone 16e und gibt einige Tipps für den Austausch von Komponenten. So lässt sich beispielsweise das Display zwischen dem iPhone 14 und 16e tauschen.