Bei RR Auction gibt es wieder einige neue Apple-Memorabilien zu ersteigern. So hat das Auktionshaus gerade eine neue Verkaufsrunde mit seltenen Geräten gestartet. Mit dabei sind ein Apple 1 Computer und eine Reihe von Prototypen. Einige dieser Raritäten könnten horrende Summen erzielen, aber für Sammler und Technikhistoriker sind sie unbezahlbare Zeugnisse der Apple-Geschichte.

Der Höhepunkt der Auktion ist ein betriebsbereiter Apple 1 Computer. Dieses besondere Gerät, bekannt als der „Bayville“ Apple-1, trägt die Nummer 91 im Apple 1 Register und wird voraussichtlich für bis zu 300.000 Dollar verkauft. Im Gegensatz zu vielen anderen Vintage-Geräten, die starke Gebrauchsspuren aufweisen können, ist dieser Computer in einem guten Zustand, mit klarer Beschriftung und einer intakten Platine. Der Apple 1 wird mit allerhand Zubehör und sogar mit einem Original-Handbuch geliefert, das eine handschriftliche Notiz von Daniel Kottke, einem der ersten Mitarbeiter von Apple, enthält. In der Notiz heißt es:

„Mike – mir ist gerade aufgefallen, dass du Applesoft unmöglich ausführen kannst, solange du nicht mehr RAM auf deinem Board hast: du hast nur 8K und Applesoft allein hat 10K – es sieht also so aus, als müsstest du immer noch darauf warten, dass ich den Schaltplan für die 16K-RAM-Modifikation (für Apple 1) zusammenbekomme. Ich werde versuchen, ihn in den nächsten ein oder zwei Wochen hinzubekommen.“