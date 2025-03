Bereits im vergangenen Jahr bestätigte Apple, dass in diesem Jahr nicht nur die vierte Staffel zu „Mythic Quest“ auf dem Video-Streaming-Portal anlaufen wird, sondern dass die Verantwortlichen auf die zugehörige Spin-Off-Serie „Side Quest“ ins Rennen schicken werden. Zu dieser steht nun der offizielle Trailer bereit.

„Side Quest“: Offizieller Trailer ist da

Apple TV+ hat den Trailer zur brandneuen Anthologieserie „Side Quest“ enthüllt, die vom selben Team stammt, das auch die beliebte und gefeierte Bürokomödie „Mythic Quest“ produziert hat. Die Spin-Off-Serie feiert am Mittwoch, den 26. März, ihre Premiere. Zum Start werden alle vier Folgen von „Side Quest“ zeitgleich mit dem Finale der vierten Staffel von „Mythic Quest“ ausgestrahlt.

„Side Quest“ ist eine Erweiterung des „Mythic Quest“-Universums und erforscht in einem Anthologieformat das Leben von Mitarbeitern, Spielern und Fans, die vom Spiel beeinflusst werden. In den Hauptrollen in den einzelnen Folgen sind Rob McElhenney, Anna Konkle, Derek Waters, William Stanford Davis, Bria Samoné Henderson, Rome Flynn, Leonard Robinson, Gary Kraus, Annamarie Kasper, Esai Morales, Shalita Grant und viele mehr zu sehen.

„Side Quest“ wurde von Ashly Burch, John Howell Harris und Katie McElhenney entwickelt und ist auch als ausführende Produzentin tätig. Megan Ganz, Rob McElhenney, David Hornsby, Charlie Day, Todd Biermann, Nick Frenkel, Michael Rotenberg, Margaret Boykin und Genevieve Jones fungieren ebenfalls als ausführende Produzenten. Die Serie wird von Lionsgate, 3 Arts Entertainment und Ubisoft für Apple TV+ produziert.

Konnte euch „Mythic Quest“ überzeugen, so solltet ihr in jedem Fall auch „Side Quest“ eine Chance geben. Was euch erwartet, zeigt euch der offizielle Trailer.