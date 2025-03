Ende letzten Jahres hatte Anker seinen neuen Eufy Mähroboter bereits angeteasert. Wie wir nun wissen, handelt es sich nicht nur um ein Modell, vielmehr hat der Hersteller mit dem Eufy E15 und Eufy E18 direkt zwei Rasenmähroboter angekündigt. Beide Modelle lassen sich ab sofort vorbestellen. Zum Verkaufsstart könnt ihr je nach Modell bis zu 300 Euro sparen.

Anker Mähroboter Eufy E15 und E18

Der Mobile World Congress in Barcelona steht vor der Tür und dies nimmt Anker mit seinen Marken zum Anlass, um verschiedene Produktneuheiten anzukündigen. Dabei stehen unter der spanischen Sonne unter anderem die Rasenmähroboter Eufy E15 und eufy E18 im Fokus. Der größte Unterschied beider Modelle liegt in der Grundstücksfläche. Der eufy E15 mäht bis zu 800 Quadratmeter an Grundstücksfläche, während der eufy E18 dank eines optimierten Navigationssystems bis zu 1.200 Quadratmeter bearbeiten kann. Bei beiden Modellen ist es nicht notwendig, ein Begrenzungskabel zu verlegen. Interessanterweise hat Anker an der Unterseite seiner Mähroboter ein kleines Fach vorgesehen, in das ihr einen Apple AirTag platzieren könnt.

Revolutionäre Kameratechnologie für schnelle Einrichtung

Herzstück des Mähroboters ist die Kameratechnologie. Durch das innovative TrueVision-Kamerasystem sind der stylische eufy E15 und E18 (Maße jeweils: 59,7 x 39,4 x 31,8 Zentimeter) sofort bereit für ihren Einsatz im heimischen Garten. Dafür sorgen neben dem hellen LED-Licht gleich drei Kameralinsen: eine semantische KI-Kamera und zwei 3D-Kameras, auch Stereokamera genannt.

Anker verspricht, dass die Ersteinrichtung innerhalb von nur fünf Minuten erledigt ist. Sobald die Ladestation mit dem inkludierten Dach zusammengesetzt und mit dem Rasenmähroboter verbunden ist, fährt der Mähroboter von allein auf den Rasen und beginnt selbstständig mit der Kartierung. Das System braucht weder Begrenzungskabel noch ein RTK-GPS (Real Time Kinematic Global Positioning System) oder Sendemasten, die schnell zu Signalproblemen führen können.

Hindernisse wie Bäume, herumliegendes Spielzeug, Haustiere oder andere Objekte erkennen der eufy E15 und E18 ganz von selbst. Sie navigieren ohne Probleme zuverlässig darum herum.

Wie sieht es an den Rasenkanten aus? Die AI-Vision des Kamerasystems erkennt präzise die Grenzen des heiligen Grüns, passt die Schnittdistanz individuell an und ermöglicht einen nahtlosen Schnitt, da der Roboter direkt über die Rasenkante fährt.

E15 und E18 haben eine Schnittbreite von 20,3 Zentimetern bei einer frei einstellbaren Schnitthöhe von 2,5 bis 7,5 Zentimetern. Steigungen von bis zu 40 Prozent können laut Hersteller gemeistert werden. Als Akkulaufzeit werden 90 bis 100 Minuten angegeben. Das vollständige Aufladen dauert rund zwei Stunden.

Individuell anpassbar mit der Eufy-App

Über die Eufy-App lassen sich der E15 und E18 steuern. Ihr könnt mehrere Rasenflächen verwalten, No-Go-Zonen erstellen, individuelle Mähpläne einrichten und vieles mehr. Sogar die eigentliche Mährichtung lässt sich den eigenen Wünschen anpassen, falls der Rasen ein persönliches Kunstwerk zum Beindrucken der Nachbarn werden soll.

Die wichtigsten Spezifikationen des eufy E15 und E18 Rasenmähroboters im Überblick

Maße Mähroboter: 60,3 x 39,4 x 31,8 Zentimeter bei 12,5 Kilometern

60,3 x 39,4 x 31,8 Zentimeter bei 12,5 Kilometern Maße Basistation: 72,7 x 48 x 45,2 Zentimeter bei 6,5 Kilometern

72,7 x 48 x 45,2 Zentimeter bei 6,5 Kilometern Verbindungsart: GPS und 4G

GPS und 4G Geräuschpegel: weniger als 55 Dezibel

weniger als 55 Dezibel Wasserschutzklasse: IPX6 (Schutz gegen starkes Strahlwasser)

IPX6 (Schutz gegen starkes Strahlwasser) Schnittbreite: 20,3 Zentimeter

20,3 Zentimeter Schnitthöhe: 2,5 bis 7,5 Zentimeter

2,5 bis 7,5 Zentimeter Maximale Steigung: 40 Prozent bzw. 18 Grad

Preis & Verfügbarkeit

Beide Mähroboter-Modelle lassen sich ab sofort auf der eufy Webseite zum Preis von 1.499 Euro (E15) und 1.799 Euro (E18) vorbestellen. Sie werden dann perfekt zum Frühlingsstart ab dem 31. März ausgeliefert. Wer über die Webseite vorbestellt und einen symbolischen Euro anzahlt, spart 200 Euro beim E15 und 300 Euro beim E18.