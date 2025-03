Die Arbeiten an iOS 18.4 sind im vollen Gange. Mit dem kommenden X.4 Update wird Apple Intelligence auch bei uns in Deutschland auf dem iPhone verfügbar sein. Mit dem Update ist Anfang April zu rechnen. Das nächste größere Siri-Upgrade wird mit iOS 18.5 erwartet. Dieses Update könnte im Mai folgen.

Apple Intelligence: nächstes Siri-Upgrade kommt mit iOS 18.5

Apple hat bereits verschiedene Siri-Upgrades angekündigt, die in den kommenden Monaten implementiert werden soll. Diese werden es jüngsten Informationen zufolge nicht in iOS 18.4 schaffen.

Die Beta 1 zu iOS 18.4 hat die Siri-Neuerungen noch nicht an Bord. Glaubt man den Informationen von Mark Gurman so was es Apples ursprünglicher Plan vor, die Siri-Neuerungen mit iOS 18.34 bereitzustellen. Nun scheinen die Verantwortlichen die Funktionen allerdings auf iOS 18.5 verschoben zu haben. In der jüngsten Ausgabe seines PowerOn-Newsletter schreibt Gurman

Die guten Sachen sollen in der Folgeversion iOS 18.5 landen. Es enthält die KI-gestützte Siri, die das Unternehmen im vergangenen Juni vorgeführt hat, sowie Unterstützung für Apple Intelligence in China.

Weiter schreibt Gurman

Die nächste Version von Siri wird ein Test dafür sein, ob Apple ein Comeback hinlegen kann. Die Software wird voraussichtlich im Mai veröffentlicht, volle 11 Monate nach ihrer Einführung.

Welche Verbesserungen soll Siri erhalten? Siri wird auf den persönlichen Kontext von Nutzern zurückgreifen können, um eine Intelligenz zu ermöglichen, die voll und ganz auf sie abgestimmt ist. Außerdem wird Siri den Displayinhalt kennen und Hunderte von neuen Aktionen in und zwischen Apps von Apple und Drittanbietern ausführen können.