Bereits in den letzten Tagen hat Apple TV+ verschiedene neue Serien und Serien-Fortsetzungen bekannt gegeben. So hat der Video-Streaming-Dienst beispielsweise bestätigt, dass die zweite Staffel zu „Where´s Wanda?“ In Auftrag gegeben. Nun wurde die Thriller-Serie „Maximum Pleasure Guaranteed“ mit Tatiana Maslany angekündigt.

Apple TV+ kündigt neue Thriller-Serie „Maximum Pleasure Guaranteed“ an

Apple TV+ hat die neue Thriller-Serie „Maximum Pleasure Guaranteed“ angekündigt. Dabei handelt es sich um eine neue Serie mit 10 Folgen, in der die Emmy-Preisträgerin und Golden-Globe-Nominierte Tatiana Maslany („Orphan Black“, „The Monkey“, „Invincible“) die Hauptrolle spielt.

„Maximum Pleasure Guaranteed“ ist eine jeweils halbstündige Thriller-Serie mit schwarzem Humor über eine frisch geschiedene Mutter, die in einen gefährlichen Kaninchenbau aus Erpressung, Mord und Jugendfußball gerät.

Die Serie stammt von Apple Studios und Counterpart Studios und wird von Schöpfer und Showrunner David J. Rosen („Citadel“, „Sugar“, „Hunters“) geschrieben und als ausführender Produzent produziert. Regie und ausführender Produzent ist David Gordon Green („Nutcrackers“, „Mythic Quest“, „The Righteous Gemstones“). Die Serie wurde von Simon Kinberg und Audrey Chon für Genre Films im Rahmen ihres First-Look-Deals mit Apple TV+ entwickelt und wird von Bard Dorros für Anonymous Content produziert.