Apple hat vor wenigen Augenblicken die Beta 2 zu iOS 18.4 und iPadOS 18.4 veröffentlicht. Damit haben eingetragene Entwickler eine weitere Möglichkeit, sich mit dem kommenden X.4 Update zu beschäftigen. Insbesondere für Entwickler in Europa dürften iOS 18.4 und iPadOS 18.4 ziemlich spannend sein.

Apple veröffentlicht Beta 2 zu iOS 18.4 und iPadOS 18.4

Auf die Beta 1, die am 21.02.2025 veröffentlicht wurde, folgt am heutigen Tag die Beta 2. Eingetragene Entwickler können diese am Einfachsten direkt am iPhone bzw. iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Software-Update -> Beta-Update herunterladen und installieren.

Insbesondere europäische Nutzer dürften dem kommenden X.4 Update entgegen fiebern. Apple hat offiziell bestätigt, dass Apple Intelligence im April in Deutschland und vielen weiteren Ländern auf das iPhone kommt. Dabei wird auch die deutsche Sprache unterstützt. Zudem wird Apple Intelligence mit iOS 18.4 in weiteren Sprachen, darunter Chinesisch (vereinfacht), Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch (Brasilien) und Spanisch – sowie in lokalisiertem Englisch für Singapur und Indien – verfügbar sein.

Neben Intelligence in weiteren Sprachen und Regionen werden iOS 18.4 und iPadOS 18.4 noch weitere Neuerungen mit sich bringen. Bis die finale Version zur Verfügung steht, werden allerdings noch ein paar Wochen vergehen. Apple hat in Aussicht gestellt, dass die X.4 Updates ab Anfang April für alle Nutzer zur Verfügung stehen. Welche Neuerungen die Beta 2 im Detail mit sich bringt, ist aktuell noch nicht bekannt. Sobald uns diese Informationen vorliegen, werden wir nachberichten.

Update 19:33 Uhr: Die Beta 2 zu macOS 15.4, watchOS 11.4, tvOS 18.4 und visionOS 2.4 steht ebenfalls bereit.