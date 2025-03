Laut Mark Gurman von Bloomberg stehen mehrere neue Apple-Produkte kurz vor der Markteinführung. Dazu gehören ein neues M4 MacBook Air sowie neue iPad Air und iPad Einsteigermodelle. Während Gurman die Enthüllung des M4 MacBook Air bereits für nächste Woche erwartet, sollen die neuen iPad-Modelle kurz darauf folgen.

Neue Apple-Produkte stehen vor der Tür

Es gab einige Gerüchte über größere Produktankündigungen von Apple in diesem Frühjahr. Jetzt, wo das iPhone 16e eingeführt wurde, ist es an der Zeit, darüber nachzudenken, was als Nächstes in der Pipeline ist. Die heißesten Kandidaten sind das M4 MacBook Air sowie neue iPad und iPad Air Modelle.

M4 Macbook Air

Unter Beibehaltung des bewährten Designs in der 13 und 15 Zoll Variante wird laut den aktuellen Gerüchten das neue M4 MacBook Air standardmäßig mit 16 GB RAM ausgestattet sein. Die zusätzliche Option eines Nano-Textur-Displays und eine verbesserte 12-MP-Center-Stage-Kamera sollen sowohl für klare Sicht auf den Bildschirm als auch bei Videokonferenzen sorgen.

Das neue MacBook Air wird wahrscheinlich mit drei Thunderbolt 4 Anschlüssen ausgestattet sein, während das aktuelle Modell zwei Thunderbolt 3 Anschlüsse bietet. Dabei wird das neue Modell wahrscheinlich bis zu zwei externe Bildschirme unterstützen.

Neue iPads

Die Lagerbestände des iPad Air und des iPad 10 werden in den Apple Stores knapp, was Gurman als Indiz für die baldige Einführung neuer iPads wertet.

Für das nächste iPad Air und iPad 11 werden keine größeren Designänderungen erwartet, lediglich Verbesserungen unter der Haube soll es geben. So soll das nächste iPad Air mit dem M3 oder M4 Chip ausgestattet sein, während das iPad 11 Gerüchten zufolge einen A16 Bionic oder A17 Pro Chip erhält.

Was das iPad Pro betrifft, so ist ein neues Modell erst zu erwarten, wenn Apple den M5 Chip ankündigt. Das iPad mini wurde im vergangenen Oktober aktualisiert und wird somit vorerst kein Update erhalten.