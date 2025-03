Am vergangenen Wochenende keimte das Gerücht auf, dass Apple im Laufe dieser Woche ein neues MacBook Air mit M4-Chip ankündigen und zeitnah auf den Markt bringen wird. Jetzt ist es Apple Chef Tim Cook selbst, der die Gerüchteküche anfeuert.

M4 MacBook Air kommt diese Woche

Tim Cook hat soeben einen Tweet abgesetzt, der nicht anders interpretiert werden kann, dass Apple im Laufe dieser Woche ein neues MacBook Air mit M4-Chip ankündigen wird. Nachdem der Hersteller aus Cupertino kürzlich das neue iPhone 16e auf den Markt gebracht hat, steht nun die nächste Apple Hardware kurz vor ihrer Ankündigung.

Tim Cook schreibt auf Twitter „This Week“. Dazu veröffentlicht er einen kurzen Clip mit „There´s something in the AIR“. Dieser Teaser kommt uns durchaus bekannt vor. Das liegt daran, dass Apple für die Einführung des allerersten MacBook Air im Jahr 2008 denselben Slogan verwendete.

Der neue MacBook Air wird mit mehreren Upgrades ausgestattet sein. Zunächst einmal wird das MacBook Air den aktuellen M4-Chip erhalten. Darüberhinaus gehen wir davon aus, dass die neue Obergrenze für den RAM von 24GB auf 32GB angehoben wird. Wir erwarten zudem eine schnellere Speicherbandbreite und eine 12-MP-Center-Stage-Kamera.

Darüber hinaus wird das M4 MacBook Air eine bessere Unterstützung für externe Displays bieten. Das M3 MacBook Air kann zwei externe Displays gleichzeitig mit Strom versorgen, aber nur bei geschlossenem Deckel. Das M4 MacBook Air wird zwei externe Displays mit Strom versorgen und gleichzeitig das eingebaute Display verwenden – genau wie das Basismodell M4 MacBook Pro.

Wir gehen davon auf, dass Apple das neue MacBook Air mit M4-Chip entweder am morgigen Dienstag oder am Mittwoch ankündigen wird. Mit einem Verkaufsstart ist zeitnah zu rechnen.