Apple hat soeben das neue iPad Air mit M3-Chip angekündigt. Dazu passend hat der Hersteller ein neues Magic Keyboard für iPad Air vorgestellt. Das neue iPad Air mit M3 und das neue Magic Keyboard für iPad Air können ab heute über den Apple Online Store vorbestellt werden und sind ab Mittwoch, 12. März erhältlich.

Neues M3 iPad Air ist da

Apple hat soeben das leistungsstärkere iPad Air mit M3 Chip vorgestellt. Dieses ist im Hinblick auf Apple Intelligence entwickelt worden ist. Das iPad Air mit M3 bringt die fortschrittliche Grafikarchitektur von Apple zum ersten Mal auf das iPad Air und ermöglicht energieeffiziente Performance und Mobilität auf einem neuen Level.

Weiter heißt es in der Apple Pressemitteilung, dass das neue iPad Air mit M3 fast doppelt so schnell wie das iPad Air mit M1und bis zu 3,5-mal schneller als das iPad Air mit A14 Bionic ist. Die höhere Geschwindigkeit soll bei allem, was ihr tut, zu spüren sein – egal, ob ihr ansprechende Inhalte schneller als je zuvor erstellt oder anspruchsvolle, grafikintensive Games spielt.

Das iPad Air ist in zwei Größen und vier Farben erhältlich. Während das 11 Zoll iPad Air supermobil ist, hat das 13 Zoll Modell ein noch größeres Display mit mehr Platz, um kreativ und produktiv zu sein.

Neues Magic Keyboard für iPad Air

Mit dem neuen Magic Keyboard für iPad Air könnt ihr noch mehr machen. Das größere integrierte Trackpad ermöglicht mehr Präzision für detailorientierte Aufgaben, und eine neue Reihe mit 14 Funktionstasten erlaubt einen schnellen Zugriff auf Features wie Bildschirmhelligkeit und Lautstärke. Das neue Magic Keyboard wird magnetisch befestigt und der Smart Connector stellt sofort die Strom­versorgung und den Datenaustausch sicher, ohne dass dafür eine Verbindung über Bluetooth notwendig ist. Ein gefrästes Aluminiumscharnier hat auch einen USB-C Anschluss zum Aufladen.

Preis & Verfügbarkeit

Das 11 Zoll und 13 Zoll iPad Air mit M3 wird in Blau, Violett, Polarstern und Space Grau als 128 GB, 256 GB, 512 GB oder 1 TB Modell erhältlich sein. Das 11 Zoll iPad Air ist ab 699 Euro für das Wi-Fi Modell und ab 869 Euro für das Wi-Fi + Cellular Modell erhältlich. Das 13″ iPad Air ist ab 949 Euro für das Wi-Fi Modell und ab 1.119 Euro für das Wi-Fi + Cellular Modell erhältlich.

>>> Hier findet ihr das iPad Air im Apple Online Store <<<

Das neue Magic Keyboard für iPad Air ist jetzt für das 11 Zoll Modell für 329 Euro und für das 13 Zoll Modell für 349 Euro über den Apple Online Store erhältlich.