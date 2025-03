Apple hat vor wenigen Augenblicken das iPad (11. Generation) mit A16-Chip angekündigt. Damit präsentiert der Hersteller aus Cupertino am heutigen Tag nicht nur das neue iPad Air mit M3-Chip, sondern auch ein neues Einsteiger-iPad. Auch das neue iPad 11 lässt sich ab sofort über den Apple Online Store vorbestellen, es ist ab dem 12. März 2025 erhältlich.

Apple kündigt neues iPad 11 mit A16-Chip an

Apple hat seinem Einsteiger-iPad ein Leistungsupgrade verpasst und soeben das iPad (11. Generation) angekündigt. In der begleitenden Pressemitteilung heißt es

Apple hat heute außerdem das iPad mit doppelt so viel Speicher in der Standardkonfiguration und dem A16 Chip aktualisiert. So bietet es Kunden ein noch besseres Preis-Leistungsverhältnis. Der A16 Chip bringt einen Sprung bei der Performance für alltägliche Aufgaben und Erlebnisse in iPadOS und liefert gleichzeitig eine Batterielaufzeit für den ganzen Tag. Verglichen mit der vorherigen Generation ist das aktualisierte iPad mit A16 fast 30 Prozent schneller. Im Vergleich zum iPad mit A13 Bionic erleben Nutzer sogar eine Verbesserung um bis zu 50 Prozent bei der Gesamtperformance. Der A16 macht das aktualisierte iPad bis zu 6-mal schneller als das meistverkaufte Android Tablet.

Solltet ihr euch fragen, ob das neue iPad 11 auch Apple Intelligence unterstützt, so haben wir die passende Antwort für euch. Nein, das iPad 11 unterstützt kein Apple Intelligence, das es nicht bei die notwendige Hardware verfügt. Der A16 Chip wurde erstmals bei der iPhone 14 Pro Familie eingeführt und dann in das iPhone 15 und 15 Plus gebracht. Der Chip verfügt nur über 6 GB RAM, was weniger als die von Apple Intelligence geforderten mindestens 8 GB ist.

Das neue iPad ist mit einer Speichergröße von 128 GB und außerdem in Konfigurationen mit 256 GB und neu 512 GB erhältlich. Das neue iPad ist in den Farben Blau, Pink, Gelb und Silber erhältlich. Die Wi-Fi Modelle sind ab 399 Euro MwSt. und die Wi-Fi + Cellular Modelle ab 569 Euro erhältlich. Für den Bildungsbereich sind die Wi-Fi Modelle des neuen iPad ab 379 Euro MwSt. und die Wi-Fi + Cellular Modelle ab 549 Euro erhältlich.

>>> Hier findet ihr das neue iPad 11 im Apple Online Store >>>