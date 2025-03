Apple bereitet sich angeblich auf die Vorstellung eines aktualisierten Mac Studio vor, möglicherweise noch für diese Woche. Laut Bloombergs Mark Gurman wird das neue Modell mit dem M4 Max Chip ausgestattet sein, wobei als Ultra-Chip der M3 Ultra zum Einsatz kommen könnte.

Der Mac Studio wurde zuletzt im Jahr 2023 aktualisiert und es wird seit langem erwartet, dass er eine neue Version erhält. Dabei ging man davon aus, dass ein M4 Max und der noch nicht veröffentlichte M4 Ultra zum Einsatz kommen würden.

Gurman geht nun jedoch davon aus, dass der Mac Studio in einer M4 Max und M3 Ultra Version kommen wird. Das könnte bedeuten, dass der M4 Ultra später in einer neuen Ausgabe des Mac Pro erscheint. Der aktuelle Mac Studio wird vom M2-Prozessor angetrieben, in den Versionen M2 Max und M2 Ultra.

Gurman schreibt auf X:

With an M3 Ultra going into the Mac Studio, Apple could differentiate from the Mac Pro, which could then get the M4 Ultra. Right now, the Mac Studio and Mac Pro oddly both have the M2 Ultra and same overall performance.

