Congstar bietet eine Frühjahrsaktion für seine Young-Tarife an. Ab sofort und zeitlich befristet erhalten alle unter 28 Jahre mit dem Gutscheincode YOUNG doppelte Datenvolumen zum gleichen Preis.

Congstar Young: Gutscheincode bringt doppeltes Datenvolumen

Im Rahmen der Frühjahrsaktion bietet congstar ab sofort neue Young-Tarife an, die sich gezielt an junge Leute unter 28 Jahren richten. Sie bieten besonders attraktive Konditionen zu fairen Preisen. Mit dem Gutscheincode YOUNG gibt es doppeltes Datenvolumen zum selben Preis in allen Allnet Flat Tarifen für alle Kunden unter 28 Jahren.

Die Allnet Flat Young Tarife in der Übersicht

Allnet Flat XS: 20 GB für 14€ Allnet Flat S: 50 GB für 19€ Allnet Flat M: 100GB für 22€ bis zum 27.5.2025, danach 24€ Allnet Flat L: 200GB für 29€

Der Aktionszeitraum startet am heutigen Tag und läuft bis zum 27. Mai 2025. Solltet ihr unter 28 Jahre alt sein und ernsthaftes Interesse an den Congstar Young Tarifen haben, dann greift zu. Schneller könnt ihr euch nicht das doppelte Datenvolumen zum gleichen Preis sichern.

-> Hier geht es direkt zur Congstar Aktion