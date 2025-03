Es gab einige Gerüchte über größere Produktankündigungen von Apple in diesem Frühjahr. Da jetzt das iPhone 16e verfügbar ist und Apple heute das iPad Air M3 und das iPad 11 angekündigt hat, rückt der nächste Kandidat in Apples Pipeline nach. Noch in dieser Woche dürfte es soweit sein. Was können wir vom neuen 13 Zoll und 15 Zoll MacBook Air erwarten.

M4-Chip

Beginnen wir mit dem Offensichtlichen: Der M4-Chip hält Einzug in das MacBook Air. Apples neuester M-Chip verfügt über eine 10-Kern-CPU, einen 10-Kern-Grafikprozessor und eine 16-Kern-Neural-Engine, die bis zu 38 Billionen Operationen pro Sekunde ausführen kann – perfekt für Apple Intelligence.

Externe Bildschirme

Eine der größten Kritikpunkte am MacBook Air war die sehr eingeschränkte Unterstützung für externe Bildschirme. Bisher konnte man selbst mit dem M3-Modell nur zwei externe Bildschirme bei geschlossenem Laptop-Deckel betreiben. Das ändert sich mit dem M4 MacBook Air. Jetzt kann man zwei externe Bildschirme anschließen, während das integrierte Display geöffnet und aktiv bleibt.

Bessere Akkulaufzeit

Dank der Effizienz des M4-Chips können wir eine verbesserte Akkulaufzeit erwarten. Apple hat zwar noch keine genauen Zahlen genannt, aber die bisherigen Tests zeigen, dass der M4-Chip mehr Laufzeit aus der gleichen Akkukapazität herausholen wird.

16 GB RAM als neuer Standard

Es wird erwartet, dass der Basis-Arbeitsspeicher beim MacBook Air von 8 GB auf 16 GB angehoben wird, mit einer möglichen Option für bis zu 32 GB RAM, gegenüber dem bisherigen Maximum von 24 GB. Der M4 nutzt LPDDR5X-Speicher mit einer Bandbreite von 120 GB/s.

Nanotexturglas-Option

Apple bringt Nanotexturglas in immer mehr Produkte, und jetzt auch in das MacBook Air. Die Nanotextur reduziert Reflexionen und sorgt gleichzeitig für ein klares Bild. Das macht es zu einer ausgezeichneten Wahl für alle, die mit Bildern arbeiten oder viel Zeit vor dem Bildschirm verbringen. Die Nanotexturglas-Option wird voraussichtlich 170 Euro kosten.

12-Megapixel Center Stage Kamera

Nachdem Apple bereits das MacBook Pro mit einer 12-Megapixel-Kamera aktualisiert hat, liegt es nahe, dass auch das MacBook Air ein solches Update erhält. Die Kamera unterstützt Center Stage, eine Funktion für FaceTime und andere Video-Apps, die dafür sorgt, dass man in einem Video-Chat immer in der Mitte bleibt, auch wenn man sich im Raum bewegt. Die Kamera wird wahrscheinlich auch Apples Schreibtischansicht unterstützen. Man kann die Schreibtischansicht mit FaceTime und anderen Apps nutzen, um gleichzeitig das Gesicht und eine Draufsicht des Schreibtischs anzuzeigen.

Was sich nicht ändert: Design und Größe

Man sollte kein neues Design erwarten – Apple behält das gleiche Gehäuse und die gleichen Größenoptionen (13 Zoll und 15 Zoll) bei. Das ist keine schlechte Sache, denn das aktuelle Design ist bereits eines der besten auf dem Markt der ultraportablen Geräte.