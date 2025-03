Apple hat im Laufe des gestrigen Abends die Beta 2 zu iOS 18.4 und Co. für Entwickler veröffentlicht. Mittlerweile dürfte die neue Beta auf allerhand Geräten installiert sein und so zeigen sich bereits die Änderungen, die die neue Vorabversion mit sich bringt. Im Vergleich zur Beta 1 hat Appel an allerhand Ecken und Kanten gearbeitet, ein paar Bugs scheinen allerdings auch mit an Bord zu. So zeigt sich bei uns beispielsweise nach dem Update auf die Beta 2 das alte Siri-Design mit der runden Siri-Kugel im unteren Bildschirmbereit anstatt des bunten Rahmens. Nach einem kurzzeitigen Wechsel des Sprache von Deutsch auf Englisch und wieder zurück, tauchte dann das neue Siri-Design wieder auf.

iOS 18.4 Beta 2: Das ist neu

Neue Emojis

Mit der Beta 1 deutete sich bereits an, dass Apple im Laufe der Betaphase neue Emojis implementieren wird. Mit der Beta 2 wurden diese nun freigeschaltet. Mit an Bord sind unter anderem ein Fingerabdruck, ein blattloser Baum, ein bunter Tintenklecks, eine Schaufel und eine Harfe.

Mitteilungen priorisieren

Mit der Beta 1 zu iOS 18.4 führte Apple die Funktion „Mitteilungen priorisieren“ ein. In Beta 2 können Prioritätsbenachrichtigungen für jede App einzeln eingerichtet werden. Prioritätsbenachrichtigungen werden in einem separaten Bereich auf dem Sperrbildschirm hervorgehoben, sodass ihr diese zuerst seht.

Vision Pro App

Besitzt ihr einen Apple Vision Pro? Dann seht ihr nach der Installation der iOS 18.4 Beta 2 eine eigenständige Vision Pro App auf eurem iPhone. Mit dieser könnt ihr Inhalte auf Vision Pro entdecken und herunterladen. Es gibt spezielle Bereiche für Immersive Video, 3D-Filme und mehr, mit Optionen zum direkten Herunterladen von Apps auf das Vision Pro, ohne dass das Headset verwendet werden muss.

Kontrollzentrum

Im Kontrollzentrum gibt es eine neue Rubrik für Apple Intelligence. Dort könnt ihr Buttons für „Sprich mit Siri“, „Siri-Anfrage tippen“ und „Visual Intelligence“ hinzufügen.

Aktionstaste

Die Aktionstaste kann ab sofort genutzt werden, um Visual Intelligence aufzurufen.

Visual Intelligence für iPhone 15 Pro Modelle

Visual Intelligence steht ab sofort auch für die iPhone 15 Pro Modelle zur Verfügung. Da die iPhone 15 Pro Modelle nicht über die spezielle Kamerataste verfügen, kann Visual Intelligence über das Kontrollzentrum oder die Aktionstaste aktiviert werden.

App Store Downloads pausieren

Wenn ihr eine App aus dem App Store herunterladet, könnt ihr den Download jetzt direkt aus der Update-Liste im ‌App Store‌ anhalten, anstatt dies über das Home-Bildschirmsymbol der App tun zu müssen, so Macrumors.

Neue Aktionen für Kurzbefehle

Es gibt mehrere neue Aktionen für Apple-Apps in der Kurzbefehle-App, die meisten davon dienen zum Ändern der App-Einstellungen.

Fotos

Im Abschnitt „Zuletzt gelöscht“ der Fotos-App gibt es jetzt Optionen zum Löschen und Wiederherstellen aller Fotos mit nur einem Fingertipp.

Wallet

In der Wallet-App gibt es ein neues Menü, das Bestellungen, Abonnements & Zahlungen sowie Einstellungen umfasst. Ihr könnt darauf zugreifen, indem ihr auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke tippet, die bisher nur zur Paketverfolgung dienten.

Apple Karten

Basierend auf dem Code in iOS 18.4 sieht es so aus, als ob Apple plant, Unterstützung für die Verwendung des North American Charging System (NACS) mit der EV-Routing-Option von Apple Maps hinzuzufügen. Das EV-Routing von „Apple Maps“ wird nur von einigen Ford-Modellen und dem Porsche Taycan unterstützt und ist daher eingeschränkt.

Sonstiges

Mit der Beta 2 wird nun auch das iPhone 16e unterstützt. Zudem hat Apple ein Problem im Zusammenhang mit dem iPhone 12 Modellen behoben. Die Beta 2 kann nun auch wieder auf diesen Modellen installiert werden.