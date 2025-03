Die Reparaturexperten von iFixit haben sich Apples neues iPhone 16e vorgenommen und die inneren Werte untersucht. Wie bei jedem Teardown steht die Frage im Mittelpunkt, ob es signifikante Änderungen gibt. Kurz und knapp? Das neue Budget-iPhone ist „etwas besser reparierbar“ als die anderen Mitglieder der iPhone 16 Familie. Dabei gibt es mit einem größeren Akku einen willkommenen Bonus im Vergleich zum iPhone 16.

Einfacherer Akkutausch dank neuer Klebetechnik

Bereits bei der Vorstellung des iPhone 16e betonte Apple die „neugestaltete interne Struktur“, die Platz für einen größeren Akku schafft. Wie der Teardown zeigt, ist das iPhone 16e mit einem 4.005 mAh Akku ausgestattet, was einer Steigerung von 12 % im Vergleich zum 3.561 mAh Akku des Standard-iPhone 16 entspricht.

Der Akku hat jedoch noch mehr zu bieten, bzw. dessen Befestigung. So setzt Apple beim iPhone 16e auf eine innovative Methode zur Befestigung des Akkus, die sich bereits bei den Standard-iPhone 16 Modellen bewährt hat. Statt der klassischen Klebestreifen, die durch Ziehen gelöst werden müssen, kommt ein Klebstoff zum Einsatz, der bei einer angelegten Niederspannung gelöst werden kann. Das bedeutet: Eine kleine Spannung von einer 9V Batterie, einem Ladegerät oder einer anderen Stromquelle reicht aus, um den Akku in Sekundenschnelle zu lösen.

C1-Modem

Der Teardown gibt uns den bisher besten Blick auf den neuen C1-Chip von Apple. Bei dem C1 handelt es sich um einen in 4 nm gefertigten 5G Modem-Chip. In dem Chip hat Apple auch einen eigenen RF-Transceiver in 7-nm-Technologie integriert und liefert damit eine weitere zentrale Komponente aus eigener Produktion.

MagSafe fehlt

Apple hat sich beim iPhone 16e entschieden, auf MagSafe zu verzichten. Klingt nach einer Kleinigkeit, hat aber größere Auswirkungen. Ohne die magnetische Ausrichtungshilfe von MagSafe kann drahtloses Laden ineffizienter werden. So zeigt iFixit, dass eine schlechte Platzierung des Ladegeräts nicht nur die Ladezeit verlängern kann, sondern folglich auch mehr Energieverluste verursacht.

Reparaturfreundlichkeit auf dem Prüfstand

Neben der verbesserten Möglichkeit der Akku-Entfernung gibt es noch eine weitere positive Entwicklung. So bietet Apple jetzt eine offizielle Anleitung für den Austausch des Ladeanschlusses an. Allerdings bleibt die Modularität des Geräts weiterhin eine Herausforderung. Wer den Ladeport tauschen will, muss erst zahlreiche andere Komponenten entfernen – keine einfache Aufgabe. Trotzdem gibt iFixit dem iPhone 16e eine solide Reparaturbewertung von 7/10 Punkten. Das ist zwar nicht perfekt, aber für Apple-Verhältnisse durchaus lobenswert.