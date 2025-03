Apple hat im Laufe des heutigen Tages das neue iPad Air mit M3-Chip und ein neues iPad mit A16-Chip angekündigt. Darüberhinaus ist neues iPad-, iPhone- und Apple Watch-Zubehör im Apple Online Store gelandet. Nun steht das nächste Apple Produkt unmittelbar vor seiner Ankündigung. Bereits morgen wird das neue MacBook Air mit M4-Chip erwartet.

M4 MacBook Air soll morgen angekündigt werden

Am gestrigen Montag teaserte Apple Chef Tim Cook an, dass diese Woche „etwas in der Luft“ liegt. Im Englischen lautet der Slogan „There´s something in the Air“. Dies hatten wir in erster Linie mit dem MacBook Air mit M4-Chip in Verbindung gebracht hat, da Apple im Jahr 2008 bei der Ankündigung des ersten MacBook Air genau auf dieses Motto setzt.

Konkreter ging Tim Cook nicht auf die potentiellen Ankündigungen ein. Meinte er ein neues iPad Air? Oder ein neues MacBook Air? Oder beides? Nachdem Apple heute unter anderem das neue iPad Air angekündigt hat, erwartet Apple-Insider Mark Gurman für morgen das neue MacBook Air. Auf X schreibt er

Das neue iPad Air, das Low-End-iPad und das Low-End-Magic-Keyboard sind da … Erwarten Sie morgen das M4 MacBook Air als Teil der neuen Produktwelle.

Wir gehen davon aus, dass Apple morgen das neue MacBook Air mit M4-Chip ankündigt. Neben einem leistungsstärkeren Chip dürfte das Gerät weitere kleinere Verbesserungen erhalten. Hierbei denken wir unter anderem an eine leistungsstärkere Frontkamera.