Ubisoft bringt mit Assassin’s Creed Shadows den neuesten Teil seiner erfolgreichen Spieleserie auf den Markt. Nach mehrfachen Verschiebungen ist der offizielle Veröffentlichungstermin nun auf den 20. März 2025 festgelegt. Das würde den Puls eines Mac-Nutzers normalerweise nicht merklich heben – denn neue Triple-A-Games werden in der Regel nicht zeitgleich auf dem Mac veröffentlicht. Im Fall von Assassin’s Creed Shadows können wir uns jedoch über einen simultanen Release für PlayStation 5, Xbox Series, Windows und macOS freuen.

Eine lange Reise zum Release

Ubisoft kündigte Assassin’s Creed Shadows ursprünglich für den 15. November 2024 an. Doch wie so oft in der Gaming-Welt konnte der Termin nicht eingehalten werden. Im Herbst 2024 folgte die erste Verschiebung auf den 14. Februar 2025, und auch dieses Datum verstrich. Ubisoft begründete die Verzögerungen mit dem Anspruch, das Spiel in bestmöglicher Qualität zu veröffentlichen. Jetzt soll es aber wirklich so weit sein – die Vorbestellung im Mac App Store bestätigt das neue Release-Datum: den 20. März 2025.

Gleichzeitig für Mac und Konsole – eine Seltenheit

Für Mac-Gamer ist das eine große Sache. Während viele Triple-A-Titel erst Monate oder Jahre später auf macOS landen – wenn überhaupt – kommt Assassin’s Creed Shadows zeitgleich mit den Konsolen-Versionen auf den Mac. Ein deutliches Zeichen dafür, dass Apple die Zusammenarbeit mit den Publishern vorantreibt.

Apple selbst feiert den Release mit viel Enthusiasmus. Bereits auf der WWDC 2023 durfte Ubisoft das Spiel präsentieren, mit einem Fokus auf die Leistungsfähigkeit der Apple Silicon-Prozessoren. Jetzt hat Apple die Ankündigung nochmals prominent auf seiner Entwickler-Webseite platziert.

Premium-Spiel, Premium-Preis

Mit 69,99 Euro im Mac App Store gehört Assassin’s Creed Shadows in die Premiumklasse. Zusätzlich gibt es diverse DLCs und Spiel-Credits – preislich zwischen 5,99 Euro und 59,99 Euro. Ubisoft bleibt also seiner Preisstrategie treu und positioniert das Spiel auch finanziell in der Oberklasse.

In der App Store Beschreibung heißt es:

„Erlebe ein episches, historisches Action-Adventure im feudalen Japan! Werde zu einer tödlichen Shinobi-Assassinin und einem mächtigen legendären Samurai, während du eine wunderschöne offene Spielwelt in chaotischen Zeiten erkundest. Wechsle nahtlos zwischen zwei unerwarteten Verbündeten, während du mehr über ihr verwobenes Schicksal herausfindest. Meistere gegensätzliche Spielstile, erschaffe deine eigene Shinobi-Liga, passe dein Versteck an und läute ein neues Zeitalter in Japan ein.“

Ob das Spiel die hohen Erwartungen erfüllt, bleibt abzuwarten. Klar ist aber: Ubisoft investiert in den Mac als Gaming-Plattform.