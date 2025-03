Wie wir bereits vermutet haben, hat Apple heute die M4 MacBook Air Reihe vorgestellt. Das neue MacBook Air ist größtenteils eine Aktualisierung der Spezifikationen der etablierten Notebook-Reihe. Mit der Auffrischung des MacBook Air hat Apple seinem Einsteiger-Notebook etwas mehr Leistung spendiert, wobei die wichtigste Neuerung die Aufrüstung des Chips ist.

Der M3-Chip mit seiner Acht-Kern-CPU und einem Acht- oder Zehn-Kern-Grafikprozessor (GPU) wurde zugunsten des Einsteiger-Chips der M4-Generation abgelöst, während der M4 des MacBook Air über eine Zehn-Kern-CPU mit vier Effizienzkernen verfügt. Außerdem gibt es einen 120 GB/s-Speicher mit höherer Bandbreite und Speicherzuweisungen von 16 GB bis zu einem neuen Höchstwert von 32 GB.

Der Bildschirm ist weiterhin ein 13,6 Zoll oder 15,3 Zoll Liquid Retina Display, je nach Modell. An den Seiten befinden sich zwei Thunderbolt/USB 4-Anschlüsse, während Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.3 für die drahtlose Kommunikation zuständig sind.

Apple schreibt zum neuen MacBook Air:

„Apple hat heute das neue MacBook Air vorgestellt, das mit der rasanten Leistung des M4-Chips, einer Batterielaufzeit von bis zu 18 Stunden, einer neuen 12-Megapixel-Kamera (Center Stage) und einem niedrigeren Einstiegspreis ausgestattet ist. Es bietet außerdem Unterstützung für bis zu zwei externe Bildschirme zusätzlich zum eingebauten Bildschirm, 16 GB einheitlichen Arbeitsspeicher und die unglaublichen Fähigkeiten von macOS Sequoia mit Apple Intelligence – und das alles verpackt in einem auffallend dünnen und leichten Design, das für eine lange Lebensdauer ausgelegt ist. Das neue MacBook Air gibt es jetzt in völlig neuen Farbe – Himmelblau, ein metallisches Hellblau, das sich zu Mitternachtsblau, Polarstern und Silber gesellt und dem MacBook Air seine bisher schönste Farbpalette verleiht. Außerdem kostet es jetzt nur noch 999 $ – 100 $ weniger als zuvor – und 899 $ für den Bildungsbereich. Damit ist es ein unglaubliches Angebot für Studenten, Geschäftsleute und alle, die nach einer phänomenalen Kombination aus erstklassiger Leistung, Mobilität, Design und Haltbarkeit suchen. Das neue 13 und 15 Zoll MacBook Air ist in zwei Größen erhältlich und kann ab Mittwoch, den 12. März, vorbestellt werden.“