Apple hat mal wieder die Farbpalette aufgefrischt. Neben den neuen iPads hat der Tech-Riese heute auch sein Sortiment an iPhone sowie iPad Hüllen und Apple Watch Armbändern um einige frische Farben erweitert. Wer also Lust auf einen Frühjahrs-Look für seine Apple Geräte hat, kann ab sofort zugreifen.

Neue Farben für die iPhone-Hüllen

Die beliebten Silikon-Cases mit MagSafe sind jetzt in vier neuen Farben erhältlich: „Veilchenblau“, „Pfingstrose“, „Aquamarin“ und „Mandarine“. Die Hüllen sind für alle vier Modelle der iPhone 16 Serie verfügbar und kosten 59 Euro. Wer sein iPhone farblich aufpeppen will, hat jetzt also noch mehr Auswahl.

Apple Watch: Frühjahrs-Look für das Handgelenk

Auch bei den Apple Watch Armbändern gibt es ein farbliches Update. Das aus Textil gefertigte Sport Loop gibt es jetzt für 49 Euro in „Veilchenblau“ und „Salbeigrün“. Das Sportarmband aus Silikon ist zum gleichen Preis in den neuen Farben „Veilchenblau“, „Aquamarin“ und „Mandarine“ erhältlich.

Wer das Solo Loop bevorzugt, kann sich über die neuen Varianten „Veilchenblau“, „Polarlicht“ und „Pfingstrose“ freuen. Und für Fans des geflochtenen Solo Loops gibt es ebenfalls frische Farben: „Pfingstrose“, „Aquamarin“ und „Mandarine“. Preislich bleibt alles beim Alten – 49 Euro für das Sport Loop und 99 Euro für das geflochtene Modell.

Falls es etwas exklusiver sein darf, hat Apple auch bei der Hermès-Kollektion nachgelegt. Neu im Sortiment sind die Kilim Single Tour und Twill Jump Attelage Single Tour für jeweils 349 Euro. Das absolute Premium-Modell, das En Mer Bleu Hydra, kostet satte 479 Euro.

Smart Folio: Schutz mit Stil für das iPad

Nicht nur das iPhone und die Apple Watch bekommen ein Farb-Update, auch das iPad geht nicht leer aus. Das Smart Folio, das nicht nur Schutz bietet, sondern auch als Ständer dient, ist jetzt in vier neuen Farben erhältlich: „Himmel“, „Weiß“, „Wassermelone“ und „Limonade“. Preislich bleibt Apple sich treu. So kostet das neue Smart Folio nach wie vor 89 Euro.