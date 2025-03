Apple legt nach – und wie! Nach dem iPhone 16 und den neuen iPads bringt das Unternehmen frische Modelle des Mac Studio auf den Markt. Der kompakte Mac Studio mit M4 Max und M3 Ultra Chips richtet sich an Profis mit hohen Leistungsansprüchen und setzt in Sachen Performance und Konnektivität neue Maßstäbe. Die Vorbestellungen starten ab sofort im Apple Online Store. Ab dem 12. März 2025 ist der neue Mac Studio verfügbar.

Power satt: M4 Max und M3 Ultra

Im Inneren des Mac Studio schlummern zwei Chip-Optionen: der M4 Max und der brandneue M3 Ultra.

M4 Max: Bis zu 16 CPU-Kerne, bis zu 40 GPU-Kerne, 16‑Kern Neural Engine und maximal 128 GB einheitlicher Arbeitsspeicher. Perfekt für Video- und Bildbearbeitung sowie Softwareentwicklung.

Bis zu 16 CPU-Kerne, bis zu 40 GPU-Kerne, 16‑Kern Neural Engine und maximal 128 GB einheitlicher Arbeitsspeicher. Perfekt für Video- und Bildbearbeitung sowie Softwareentwicklung. M3 Ultra: Bis zu 32 CPU-Kerne, bis zu 80 GPU-Kerne, 32‑Kern Neural Engine und eine Speichererweiterung auf bis zu 512 GB RAM. Wer also große KI-Modelle oder massive 3D-Projekte stemmen muss, wird hier glücklich.

Dazu gibt es bis zu 16 TB internen Speicher – genug Platz für alles, was an kreativen Projekten auf die Festplatte wandern soll.

Thunderbolt 5 und mehr

Eine der spannendsten Neuerungen sind die fünf Thunderbolt 5 Anschlüsse, die nun Geschwindigkeiten von bis zu 120 GB/s erreichen. Das ist dreimal so schnell wie bisher – perfekt für hochauflösende Medien-Workflows und ultraschnelle Datenübertragungen. Zu den weiteren Anschlüssen gehören ein 10-Gigabit-Ethernet-Port für High-Speed-Netzwerkverbindungen, ein HDMI-Anschluss sowie ein SDXC-Kartenleser, der sich praktisch an der Frontseite befindet. Der Mac Studio mit M3 Ultra kann bis zu acht Pro Display XDR-Monitore in 6K betreiben.

Mit der geballten Rechenpower kann der Mac Studio sogar große Sprachmodelle mit über 600 Milliarden Parametern direkt im RAM verarbeiten. Wer im Bereich der KI-Entwicklung oder maschinellem Lernen unterwegs ist, bekommt hier eine Maschine, die kaum Kompromisse kennt.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Mac Studio startet bei 2.499 Euro mit dem M4 Max Chip. Wer aber den besseren M3 Ultra Chip haben möchte, der startet bei 4.999 Euro. Marktstart ist am 12. März, ihr könnt ab sofort im Apple Online Store vorbestellen.