Nothing hat mit dem Phone (3a) und Phone (3a) Pro gleich zwei neue Mittelklasse-Smartphones vorgestellt. Damit erweitert das Unternehmen sein Line-up um zwei Modelle, die in Sachen Ausstattung und Preis durchaus attraktiv sind. Neben einer optischen Frischzellenkur warten auch unter der Oberfläche einige spannende Neuerungen.

Nothing Phone (3a) und (3a) Pro

Das Phone (3a) erinnert in seinen Grundzügen an das (2a), während das (3a) Pro eine aufgefrischte Designsprache mitbringt. Beide Geräte setzen auf das charakteristische Glyph-Interface auf der Rückseite, das für Benachrichtigungen und weitere Features genutzt werden kann. Ein spürbarer Unterschied zum Vorgänger: Statt Polycarbonat kommt nun Glas auf der Rückseite zum Einsatz, was dem Smartphone eine hochwertigere Haptik verleiht.

Technik unter der Haube: Solide Mittelklasse

Sowohl das Phone (3a) als auch das Phone (3a) Pro setzen auf den Snapdragon 7S Gen 3 – ein solider Mittelklasse-Chip, der für die meisten Anwendungen mehr als ausreichend sein dürfte. Zudem unterstützt das Phone (3a) Pro erstmals zusätzlich eSIM zu den physischen SIM-Karten.

Das Display misst großzügige 6,77 Zoll und setzt auf AMOLED-Technologie mit einer adaptiven Bildwiederholrate von 120 Hz. Bei automatischer Helligkeit regelt das Phone (3a) bis zu 1300 Nits hoch. Die Spitzenhelligkeit von 3000 Nits übertrifft den Vorgänger um 131 %.

Kameras: Fokus auf Tele-Zoom

Hier gibt es einige Unterschiede zwischen den beiden Modellen.

Das Phone (3a) verfügt über einen 50-MP-Hauptsensor, der in Zusammenarbeit mit Samsung entwickelt wurde. Integrierte KI-basierte Deep-Learning-Algorithmen optimieren Bildschärfe, reduzieren Rauschen und gewährleisten realitätsgetreue Aufnahmen.

Beim Phone (3a) Pro soll der 50-MP-Hauptsensor mit fortschrittlicher Sensortechnologie neue Maßstäbe setzen. Wie Nothing herausstellt, ermöglichen „ein 43 % schnelleres Autofokussystem und die doppelte Pixel-Vollkapazität (Full Well Capacity) selbst bei extremen Lichtkontrasten Aufnahmen mit unvergleichlicher Detailtiefe.“

Ergänzt wird das System durch die Ultra-Weitwinkelkamera der Phone (3a)-Serie. Mit einem Bildwinkel von 120 Grad erfasst sie mehr Inhalte pro Aufnahme, während der aufgerüstete Sony-Sensor die Leistung in schwachem Licht deutlich steigert.

Das Phone (3a) verfügt über eine 32-MP-Frontkamera. Beim Pro-Modell kommt eine verbesserte 50-MP-Frontkamera zum Einsatz, die 4K-Videos mit adaptiver KI-Stabilisierung und Nachtvideo-Optimierung aufzeichnet. Im Vergleich zum Phone (2a) steigert sie die Helligkeit laut Nothing um +74,4 % und reduziert das Bildrauschen um 33,7 %.

„Essential Key“

Ein neues Feature ist der sogenannte „Essential Key“. Die Hardware-Taste steuert verschiedene KI-Funktionen, darunter:

Einzelklick: Screenshot erstellen

Doppelklick: Screenshot mit Notiz an den „Essential Space“ senden

Gedrückt halten: Audioaufnahme starten

„Essential Space“ ist ein KI-gestützter Hub für Notizen, Ideen und Inspirationen. Hier sollen Informationen von Kameras, Screenshots sowie angefertigten Sprachnotizen, beispielsweise in Form von To-do-Listen und Erinnerungen an einem Ort vereint werden. Nothing beschreibt den Bereich als ein zweites Gedächtnis.

Das Feature befindet sich noch in der Early Access Phase und soll in den kommenden Monaten zusätzliche Features wie „Camera Capture“, „Smart Collections“, „Focused Search“ und „Flip to Record“ erhalten.

Akku, Laden und Software

Beide Geräte verfügen über einen 5.000-mAh-Akku, der kabelgebunden mit bis zu 50 Watt geladen werden kann. Kabelloses Laden ist ebenfalls mit an Bord. Softwareseitig läuft das Nothing Phone (3a) mit Nothing OS 3.1 auf Basis von Android 15. Ein weiteres Highlight ist die Update-Garantie: Drei Jahre Systemupdates und sechs Jahre Sicherheitsupdates – länger als beim Vorgänger und eine Anpassung an neue EU-Regelungen.

Preise und Verfügbarkeit

Das Phone (3a) erscheint in drei Farben (Schwarz, Weiß, Blau) und zwei Speichervarianten: 8 GB RAM / 128 GB Speicher für 329 Euro und 12 GB RAM / 256 GB Speicher für 379 Euro. Das Phone (3a) ist ab sofort vorbestellbar und wird am 11. März ausgeliefert. Erhältlich ist es über den Nothing-Online-Shop, Amazon und weiteren Händler.

Ab dem 11. März kann dann auch die Pro-Variante bestellt werden, wobei der Marktstart für den 25. März 2025 geplant ist. Phone (3a) Pro gibt es in den Farboptionen Grau und Weiß. Die einzige Ausstattungsvariante mit 12 GB RAM und 256 GB Speicherplatz kostet 459 Euro.