Ab sofort steht die Public Beta 2 zu iOS 18.4, iPadOS 18.4, macOS 15.4 und watchOS 11.4 auf den Apple Servern als Download bereit. Damit haben freiwillige Tester die Möglichkeit, sich wieder intensiver mit den kommenden x.4 Updates zu beschäftigen.

Apple gibt Public Beta 2 zu iOS 18.4, macOS 15.4 und Co. frei

Nachdem Apple am Montag die Beta 2 zu iOS 18.4 und Co. veröffentlicht hatte, folgte nun die Public Beta 2. Diese entspricht der Beta 2 und richtet sich an Teilnehmer des Apple Beta Programms. „Freiwillige“ Tester können sich die neue Vorabversion an ihren Geräten über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate -> Beta-Updates herunterladen und installieren.

Insbesondere europäische Nutzer dürften sich auf die kommenden Updates freuen, da Apple Intelligence für weitere Sprachen und Regionen freigeschaltet wird und so Apples künstliche Intelligenz auch hierzulande in deutscher Sprache zur Verfügung stehen wird.

Darüberhinaus beinhalten die Updates weitere Neuerungen, die wir euch unter anderem hier und dort hinterlegt haben. Apple hat bereits bestätigt, dass die finale Version von iOS 18.4 und Co. Anfang April freigegeben wird. Bis dahin werden wir noch zwei oder drei Betas erleben.