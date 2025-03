Ein paar Jahre liegt es schon zurück, dass Apple im Jahr 2018 Shazam gekauft hat. Seitdem wurde die App zur Musikerkennung stetig weiter entwickelt und tiefer in iOS, iPadOS, macOS und Co. integriert. Nun steht ein weiteres Shazam-Update bereit.

Wir möchten euch darreicht lange auf die Folter spannen. Mit dem jüngsten Update verbessert Shazam die Synchronisation mit verschiedenen Services.

So heißt es in den Release-Notes

Wir haben die Synchronisierung von Apple Music und Spotify besser denn je gemacht. Shazam nimmt jetzt auch Songs direkt in deine „Meine Shazam-Titel“-Playlist in Apple Music oder Spotify auf, die du zuvor über die Musikerkennung im Kontrollzentrum, alternativ über Siri oder Shortcuts gefunden hast. Schalte dazu einfach in den Shazam-Einstellungen unter „Streaming“ die Option „Synchronisiere deine Songs“ aus und wieder ein, um deinen gesamten Verlauf in der Shazam-App zu synchronisieren. Eventuell ist es nötig, Spotify zu schließen und neu zu öffnen, um die aktualisierte Playlist zu sehen.

Vergiss nicht, deinen Shazam-Verlauf zu sichern und zwischen deinen Geräten zu synchronisieren. Aktiviere dazu die iCloud-Synchronisierung („iCloud Sync“) in den Shazam-Einstellungen.