Apple hat Anfang dieser Woche einen Schwung neuer Beta-Versionen für iPhone, iPad, Apple TV und Co. veröffentlicht. Damit bewegen wir uns langsam aber sicher auf die jeweils finale Version zu, die Anfang April veröffentlicht werden soll. Die Beta 2 zu tvOS 18.4 enthält spannende Hinweise darauf, dass Apple hinter den Kulissen an einem Smart Home Hub arbeitet. So hat Apple dem tvOS-Code das ChatKit-Framework hinzugefügt, was merkwürdig ist, da auf dem Apple TV oder dem HomePod keine Nachrichten-App verfügbar ist .

tvOS 18.4 Beta: weitere Hinweise auf Apple Smart Home Hub

Macrumors weiß zu berichten, dass das zu tvOS 18.4 hinzugefügte ChatKit-Framework Reaktionen und Benachrichtigungen für Tapback-Reaktionen umfasst, die zu iMessages hinzugefügt wurden, wie „[Person] hat dies nicht gemocht“ oder [Person] hat mit [Emoji] reagiert“, was auf die aktuellen Geräte von Apple, auf denen tvOS läuft, nicht anwendbar ist.

Sowohl ‌Apple TV‌ als auch der ‌HomePod‌ basieren auf tvOS. Auch dem kommenden Apple Smart Home Hub wird nachgesagt, dass dieser ebenfalls auf tvOS basiert. Während ‌Apple TV‌ und der ‌HomePod‌ mit den ChatKit-Code-Funktionen, die tvOS 18.4 hinzugefügt wurden, nicht funktionieren würden, wird der Smart Home Hub dies wahrscheinlich tun.

Die von Apple entwickelte „Smart-Home-Kommandozentrale“ wird voraussichtlich über integrierte Apple-Apps verfügen. Wir gehen davon aus, dass auch die Nachrichten-App an Bord ist. Es ist noch zu erwähnen, dass es eine gemeinsame Codebasis für tvOS und iOS gibt. Die ChatKit-Funktionen waren bereits in iOS enthalten und wurden gerade mit der Beta von tvOS 18.4 zu tvOS hinzugefügt.

Seit längerem halten sich hartnäckig Gerüchte, dass Apple an einem Smart Home Hub arbeitet. Das Gerät soll als zentraler Hub für die Smart-Home-Geräte dienen, aber auch Videoanrufe, das Anzeigen von Fotos, das Surfen im Internet, das Hören von Musik, das Abrufen von Nachrichten und vieles mehr unterstützen.