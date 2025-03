In regelmäßigen Abständen blicken wir auf Apple Arcade und die Neuankömmlinge auf Apples Spiele-Abo-Service. Nachdem wir in den letzten Wochen vorwiegend Updates und Erweiterungen für bestehende Spiele erlebt haben, begrüßen wir am heutigen Tag zwei neue Spiele auf der Plattform. Die Rede ist von „Piano Times 2+“ und „Crazy Eights: Card Games„.

„Piano Times 2+“

Das ursprüngliche und zeitlose Klavierspiel wird mit aufregenden neuen Funktionen für Apple Arcade verfeinert. Spieler auf der ganzen Welt können zu ihren Lieblingsmelodien mittippen und sich über 1 Milliarde Fans in diesem unterhaltsamen Rhythmusspiel anschließen. Die Spieler müssen die weißen Kacheln meiden und die schwarzen im perfekten Einklang mit der Melodie antippen, um die höchste Punktzahl zu erreichen. Mit flüssigerem Gameplay, ohne Werbung und einer umfangreichen Musikbibliothek mit Genres wie Klassik, Tanz und Ragtime bietet Piano Tiles 2+ endlose Herausforderungen.

„Crazy Eights: Card Games

Card Games+ ist das klassische Kartenspiel, das mit einzigartigen neuen Regeln, einer spannenden Bestenliste, verschiedenen Modi und lustigen neuen Themen neu interpretiert wurde. Die Spieler ordnen Karten nach Farbe oder Nummer in einem Wettlauf zu, um als Erster ihre Hand abzulegen, was eine spannende Mischung aus Glück und rasanter Strategie bietet. Mit einzigartigen Wendungen wie dem Stapeln von +2 Karten, strategischen Wild 8-, Skip Queen- und Reverse Ace-Karten wird jede Runde zu einem lustigen Kampf der Intelligenz.