Knapp ein Jahr ist es mittlerweile her, dass Apple TV+ die Animations-Comedyserie „BE@RBRICK“ angekündigt hat. Bevor die Serie am 21. März 2025 auf dem Apple Video-Streaming-Dienst ihre Premiere feiern wird, steht nun der offizielle Trailer bereit.

„BE@RBRICK“: Offizieller Trailer ist da

Apple TV+ hat offiziellen den Trailer zu „BE@RBRICK“ veröffentlicht. Dabei handelt es sich um die mit Spannung erwartete, musikgetriebene Zeichentrick-Comedyserie für Kinder und Familien. Diese feiert am Freitag, den 21. März, weltweit ihre Premiere auf dem Apple Video-Streaming-Dienst.

Inspiriert von den kultigen BE@RBRICK-Figuren von MEDICOM TOY wird die 13-teilige Serie von DreamWorks Animation und Dentsu Inc. produziert und animiert. Mit schwungvollen Originalsongs des vierfachen Grammy-ausgezeichneten Produzenten Timbaland möchte „BE@RBRICK“ Kinder und Familien durch die universelle Sprache der Musik dazu ermutigen, ihr wahres Ich zu entdecken.

„BE@RBRICK“ folgt Jasmine Finch und ihren Bandkollegen, während sie ihre Träume verfolgen und andere dazu inspirieren, dasselbe zu tun. Aber das wird nicht einfach sein, wenn man in einer Welt lebt, in der jeder seine Rolle selbst bestimmt und in der der aufgemalte Blick, den man nach dem Highschool-Abschluss erhält, bestimmt, wer man für den Rest seines Lebens sein wird. Jasmine erkennt, dass sie und ihre Freunde es selbst schaffen müssen, damit sich ihre Welt ändert.

Die Synchronsprecher Brianna Bryan als Jasmine, Skyla I’Lece als Holly, Isaiah Crews als Nick, Alison Jaye als Ada und Noah Bentley als Klaus erwecken in der Originalfassung die Charaktere zum Leben. Zu den Gastsprechern zählen Tim Meadows als Mr. Hitmaker, Katy Mixon als Ms. Goldenshorts, Ego Nwodim als Charlene, Emily Hampshire als Janet und Debra Jo Rupp als Miss Milton.