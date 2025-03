Anfang dieser Woche hat Apple die Beta 2 zu iOS 18.4 für Entwickler veröffentlicht. Kurz darauf folgte die Public Beta 2 für Teilnehmer am Apple Beta Programm. Wie nun bekannt wird, ist auch eine Neuerung für das o2-Netz an Bord.

iOS 18.4 Beta 2 bringt 5G Standalone für das o2-Netz

Über eine Vielzahl an Neuerungen der iOS 18.4 Beta 2 haben wir euch bereits in einem separaten Artikel informiert. Allerdings ist eine weitere Neuerung an Bord, die o2-Kunden betrifft.

Mit dieser Beta wird für o2 Telefonica Kunden die „5G Standalone“-Funktion bei o2 als 5G-Plus kostenfrei buchbar) unter Einstellungen -> Mobilfunk -> „Sprache & Daten“ mit dem Carrier-Bundle 62.8.1 freigeschaltet. Auf Nachfrage beim o2 Business-Chat gab es folgende Antwort

Guten Morgen, mit 5G Standalone, auch bekannt als 5G Plus (5G SA), surfst du, sofern verfügbar, noch schneller. Es ist toll, dass dies bald auch mit einem iPhone möglich sein wird. Aktuell nutzt du ja noch die Beta- Version.

Mit der finalen Version, mit der Anfang April gerechnet wird, steht 5G Standalone dem iPhone für alle berechtigen o2-Kunden zur Verfügung.

(Danke für eure Hinweise)