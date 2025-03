Laut Analyst Ming Chi Kuo arbeitet Apple derzeit an einer neuen Version seines C1 5G-Chip, welcher ihn kommenden Jahr in die Massenproduktion gehen soll. Der „überarbeitete“ C1-Chip soll den Stromverbrauch und die Übertragungsgeschwindigkeit verbessern sowie mmWave unterstützen.

Kuo: Apple entwickelt schnelleren C1-Chip mit mmWave-Unterstützung

Ming Chi Kuo hat sich auf X zu Wort gemeldet und spricht über Apples C1-Chip und zukünftige Weiterentwicklungen. Kuo „bestätigt“, dass sich eine aktualisierte Version des C1 in der Entwicklung befindet im nächsten Jahr in die Massenproduktion gehen soll. Ziel ist eine Verbesserung des Stromverbrauchs und der Übertragungsgeschwindigkeit sowie die Unterstützung von mmWave (einschließlich TRx und Front-End-Komponenten, die in einem 28-nm-Prozess hergestellt werden).

Während die Unterstützung von mmWave laut Kuo keine besondere Herausforderung darstellt, bleibt die Erzielung einer stabilen Leistung bei geringem Stromverbrauch eine wesentliche Hürde für Apple.

Apple verbaut den eigens entwickelten C1-Chip in dem kürzlich auf den Markt gebrachten iPhone 16e. Der 5G-Chip unterstützt derzeit nicht die mmWave-5G-Technologie nicht. Das bedeutet, dass Benutzer keinen Zugriff auf die außergewöhnlich hohen Geschwindigkeiten haben, die die mmWave-Technologie an bestimmten Orten wie Stadien, Flughäfen und dicht besiedelten städtischen Gebieten bieten kann.

Laut Apple stellt der C1 nicht den Anfang dar. Man werde die die Technologie mit jeder neuen Generation weiter verbessern, so der Hersteller aus Cupertino. Gerüchten zufolge wird Apple den C1-Chip auch im iPhone 17 Air verbauen, welches für Ende 2025 erwartet wird.

In seinem Beitrag auf X geht Kuo auch auf verschiedene Spezifikationen des C1 ein:

Baseband: 4/5nm (both technologies are similar)

Low-frequency/Sub-6 TRx (Transceivers): 7nm

Intermediate Frequency (IF) TRx: 7nm

PMIC: 55nm

Anders als Prozessoren/GPUs übernehmen Baseband-Chips nicht unmittelbar die neuesten Fertigungstechnologien, da die Kapitalrendite nicht hoch ist. Daher ist es laut Kuo unwahrscheinlich, dass Apples Baseband im nächsten Jahr auf einen 3nm Prozess umsteigen wird.