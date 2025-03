Freenet bietet ab sofort und zeitlich befristet den Tarif „o2 Mobile Unlimited Max Unlimited“ zum Preis von nur 29,99 Euro statt 99,99 pro Monat an. Dabei entscheidet ihr zwischen einer Laufzeit von 24 Monaten (kein Anschlusspreis) und einem monatlich kündbarem Tarif (einmaliger Anschlusspreis 19,99 Euro).

o2 Mobile Unlimited Max zum Sensationspreis

Ab sofort startet bei freenet eine sensationelle Aktion. Statt 99,99 Euro kostet der Tarif „o2 Mobile Unlimited Max Unlimited“ nur 29,99 Euro pro Monat und bietet Surfen mit bis zu 300 Mbit/s im o2 5G-Netz. Außerdem inklusive: EU-Roaming, VoLTE und WiFi-Calling! Bei einer Laufzeit von 24 Monaten gibt es keinen Anschlusspreis! Die monatlich kündbare Option kommt mit einem Anschlusspreis von 19,99 Euro.

Darüberhinaus erhaltet ihr 1 Monat waipu.tv Perfect Plus gratis dazu. Die Option hat einen Gratismonat und kostet danach 12,99 Euro pro Monat und kann monatlich gekündigt werden. Außerdem bekommen alle Kunden unsere Reise eSIM freenet Travel inkl. 200 MB Gratis.

Übersicht

unbegrenztes Datenvolumen

bis zu 300MBit/s

o2-Netz

Telefon-Netz

SMS-Netz

EU-Roaming

VoLTE und WiFi-Calling

nur 29,99 Euro pro Monat

kein Anschlusspreis (24 Monate)

Ein Flexibler Vertragsbeginn ist bis zum 31.03.25 möglich. Die Rufnummernmitnahme ist selbstverständlich von allen Anbietern und Netzen kostenlos möglich. Solltet ihr waipu.tv nicht benötigt, so denkt an die rechtzeitige Kündigung, so dass keine weiteren Kosten entstehen.

-> Hier geht es direkt zum o2 Mobile Unlimited Max