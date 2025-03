Apple hat das MacBook Air frisch überarbeitet – und liefert dabei gleich mehrere Gründe, warum es euch gefallen könnte. Besonders ins Auge fällt die brandneue Farboption Himmelblau, die The Verge uns heute in einem neuen Video zeigt.

In dem Video sieht man zum ersten Mal die neue Farbvariante Himmelblau in Aktion. Diese ersetzt die Farboption Space Grau und sorgt für einen frischen, modernen Look. Laut den Kollegen wirkt die neue Farbe lebendig, gleichzeitig aber elegant genug, um sich sowohl im Büro als auch unterwegs sehen zu lassen. Silber, Polarstern und Mitternacht bleiben weiterhin verfügbar, aber Himmelblau könnte zum neuen Favoriten vieler Nutzer werden.

Das Highlight im Inneren des neuen MacBook Air ist der M4-Chip mit einer 10-Kern-CPU und einer 8-Kern-GPU. Das bedeutet spürbar mehr Geschwindigkeit, besonders bei Foto- und Videobearbeitung und natürlich auch bei aufwändigen Spielen. Kurzum: Das neue MacBook Air fühlt sich richtig flott an.

Auch die Webcam wurde aufgerüstet und bietet nun einen 12-Megapixel-Sensor mit Apples praktischer Center-Stage-Technologie. Diese hält euch automatisch im Mittelpunkt des Bildes – perfekt für Videocalls, bei denen ihr euch frei bewegen wollt. Außerdem könnt ihr nun parallel eure Schreibtischansicht zeigen, was das MacBook Air auch für berufliche Zwecke attraktiver macht.

Mit dem M4 MacBook Air können nun zwei externe 6K-Bildschirme gleichzeitig mit dem internen 13,6 oder 15,3 Zoll Display verwendet werden. Das ist ein riesiger Fortschritt für alle, die mehrere Monitore benötigen. Das M3 MacBook Air unterstützt zwar technisch gesehen auch zwei externe Monitore, allerdings nur bei geschlossenem Deckel, also ohne das integrierte Liquid Retina Display.

Zudem wurden die Auflösungsbeschränkungen aufgehoben. Beim M3 MacBook Air konnte man einen externen Monitor mit 6K betreiben, aber der zweite Bildschirm war auf 5K (oder 4K bei einer höheren Bildwiederholfrequenz) begrenzt. Mit dem M4 MacBook Air können beide externe Bildschirme eine Auflösung von 6K erreichen.

Beim Preis überrascht Apple: Das neue 13 Zoll MacBook Air mit M4 startet bei 1.199 Euro und ist somit 100 Euro günstiger als das letztjährige M3-Modell. Die größere 15 Zoll Version beginnt bei 1.499 Euro.

Hier sind noch einige weitere Eindrücke vom himmelblauen M4 MacBook Air:

