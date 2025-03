Freenet hat verschiedene neue Aktionstarife aufgelegt, Sollte euch die 25GB Allnet-Flat im Telekom-Netz für 9,99 Euro pro Monat nicht zusagen, so könnt ihr euch auch für die 35GB Allnet-Flat im Vodafone-Netz für 9,99 Euro pro Monat entscheiden. In jedem Fall entfällt der einmalige Anschlusspreis.

Vodafone-Netz: 35GB Allnet-Flat nur 9,99 Euro pro Monat

Der neue Freenet-Aktionstarif „35 GB 5G Vodafone Allnet Flat“ beinhaltet eine 35GB 5G-Datenvolumen mit bis zu 50MBit/s, eine Telefon-Flat, eine SMS-Flat, EU-Roaming, VoLTE und WiFi-Call. eSIM und MultiSIM für z.B. Tablet oder Smartwatch sind möglich. Ihr könnt eure Rufnummer kostenlos mitbringen, erhaltet 200 MB freenet Travel Datenpaket gratis und zudem 1 Gratis-Monat waipu.tv Perfect Plus.

Regulär kostet der Tarif 39,99 Euro monatlich, ihr erhaltet jedoch 75 Prozent Rabatt, so dass während der Mindestvertragslaufzeit nur 9,99 Euro pro Monat fällig werden.

Übersicht

35GB 5G Datenvolumen

bis zu 50MBit/s

Vodafone-Netz

Telefon-Flat

SMS-Flat

EU-Roaming

VoLTE & WiFi-Call

eSIM und MultiSIM möglich

Flexibler Vertragsstart wählbar

inkl. 200 MB freenet Travel Datenpaket gratis

1 Gratismonat waipu.tv Perfect Plus

nur 9,99 Euro pro Monat

kein Anschlusspreis

Beachtet, dass waipu.tv Perfect Plus nach dem Gratis-Monat 9,99 Euro pro Monat kostet. Solltet ihr diesen Service nicht benötigen, so kündigt am Besten direkt, damit keine weiteren Kosten entstehen.

-> Hier geht es direkt zu 35GB 5G Vodafone Allnet Flat