Mit der Weiterentwicklung von Apple Intelligence soll auch Siri auf die nächste Stufe gehoben werden. Dank einer stärker personalisierten Arbeitsweise wird die aktualisierte Siri flexibler und sich tiefer in das Systemerlebnis integrieren. Gerüchten zufolge plante Apple ursprünglich, die neuen Siri-Funktionen in iOS 18.4 einzuführen, aber wie Daring Fireball nun berichtet, verschiebt sich das Siri-Upgrade auf nächstes Jahr.

Eine intelligentere Siri

Mit der Einführung von „Personal Context“ soll Siri in der Lage sein, auf persönliche Informationen, die auf dem Gerät gespeichert sind, zuzugreifen und diese verarbeiten. Hierzu zählen zum Beispiel E-Mails, Nachrichten, Dateien und Fotos. Dank dieser Verbesserung kann Siri auf der Grundlage eurer digitalen Interaktionen relevantere Unterstützung anbieten. Wenn ihr beispielsweise eine in einer E-Mail enthaltene Flugnummer sucht oder einen von einem Freund empfohlenen Podcast abspielen wollt, kann Siri diese Informationen schnell abrufen.

Eine weitere geplante Funktion ist „Onscreen Awareness“. Mit dieser Verbesserung kann Siri den auf dem Bildschirm des Geräts angezeigten Inhalt erkennen und darauf basierend entsprechende Aktionen ausführen. Wenn euch jemand zum Beispiel eine Adresse per Textnachricht schickt, könnt ihr Siri sagen, dass diese Adresse zu euren Kontakten hinzugefügt werden soll, und Siri weiß, wovon ihr sprecht – ohne weitere Erklärungen.

Zudem soll Siri eine tiefere App-Integration erhalten. Das bedeutet, dass Siri in der Lage sein wird, mehr in und zwischen Apps zu tun. Apple hat noch nicht allzu viel darüber gesagt, was Siri in den Apps machen kann. Ein paar Beispiele hat das Unternehmen dennoch aufgeführt: Hierzu zählen das Verschieben von Dateien von einer Anwendung in eine andere. Die Bearbeitung von Fotos, um diese dann an eine Person zu verschicken sowie die Erstellung einer Wegbeschreibung, um die Ankunftszeit per Nachricht zu verschicken, gehören zu den interessantesten Anwendungsmöglichkeiten.

Neue Siri-Funktionen kommen später

Der Haken an der Sache: Apple sagt, dass es länger dauern wird als erwartet, um das personalisierte Siri-Erlebnis einzuführen. Genauer gesagt sollen diese Funktionen nun erst „im kommenden Jahr“ eingeführt werden, anstatt wie vermutet in iOS 18.

Hier ist ein Statement, das John Gruber von Daring Fireball von einer Apple-Sprecherin erhalten hat: