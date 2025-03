Apples neuester High-Performance-Chip, der M3 Ultra, ist da – aber ein erster Benchmark deutet an, dass er nicht der große Sprung nach vorne sein könnte, den einige erwartet hatten – zumindest wenn es um die CPU-Leistung geht.

Ein kürzlich durchgeführter Geekbench 6 Test mit dem neuen Mac Studio, der mit der High-End-Version des M3 Ultra Chips ausgestattet ist, gibt uns eine Vorstellung davon, was wir von dem neuen Chip erwarten können. Mit einer 32-Kern-CPU erzielte der M3 Ultra 3221 Punkte im Single-Core- und 27749 Punkte im Multi-Core-Test. Der Multi-Core-Wert ist zwar beeindruckend, aber nicht viel höher als das Ergebnis des M4 Max Chips im Geekbench-Test.

Der M4 Max Chip erreichte mit einer 16-Kern-CPU 25650 Punkte im Multi-Core-Test. Der M3 Ultra gewinnt zwar hier mit einer Differenz von 8 %, doch es wird aufgrund der geringeren Anzahl an CPU-Kernen deutlich, dass der M4 Max über die schnelleren CPU-Kerne verfügt. Somit überrascht es nicht, dass der M4 Max im Single-Core-Test mit 3921 Punkten die Nase vorne hat.

Hierbei sei angemerkt, dass dies der erste aufgetauchte Geekbench-Test für den M3 Ultra ist und somit dieser mit Vorsicht betrachtet werden sollte. Wir warten nun auf weitere M3 Ultra Benchmark-Tests, um zu sehen, ob die Ergebnisse korrekt sind.

Breaking: M3 Ultra benchmarks have leaked, confirming that it’s now the world’s FASTEST production CPU.

Scores are a bit low because of old M3 core tech and diminishing returns with more cores, thanks to how the multi-core update works with Geekbench 6. https://t.co/WWoSiQ7zWD

— Vadim Yuryev (@VadimYuryev) March 7, 2025